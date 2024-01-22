Birçok kişi yanlış yapıyormuş... Kabak tatlısını bala dönüştüren tüyo

Kabak tatlısı, hem sağlıklı hem de lezzetli bir tatlı seçeneği olabilir. İster misafirlerinize ikram etmek için, isterse özel günlerde sevdiklerinize sunmak için harika bir seçenektir.

Kabak tatlısını hazırlarken bazı püf noktalara dikkat etmek gerekiyor

İşte pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz kabak tatlısı tarifi:

Kabak Tatlısı İçin:



2 kilogram bal kabağı (soyulmuş, dilimlenmiş)

3 su bardağı toz şeker

Üzeri İçin:

1 çay bardağı ceviz içi (isteğe göre)

1/2 çay bardağı tahin (isteğe göre)



TARİF



Eğer bal kabakları soyulmamışsa önce soymakla başlayın. Kabağın içindeki çekirdekleri bir bıçakla sıyırarak çıkartın.

Kabağın düz kısmını tahtaya sabitleyin. Kabağın kabuklarını ve yeşil kısımları bıçakla soyun.

İyice temizlenen kabakları dilimlere kesin. Dilediğiniz boyutlarda keserek pişirebilirsiniz. Daha büyük dilimler yaparsanız pişme süresi de daha uzun olacaktır.

Kabakları geniş bir tencereye alın ve üzerine şekeri ekleyin. Tencerenin kapağını kapatın ve en az 3 saat ya da 1 gece tezgahta bekletin. Birçok kişi tatlıyı bekletmeden servis ediyor. Bu doğru değil

Bekleme süresi sonrasında suyunu salan kabakları ocağa alın.

Kapağı kapalı şekilde yumuşayana kadar yaklaşık 30-50 dk kontrollü olarak pişirin. Kabaklara küçük bir bıçak batırarak pişip pişmediğini kontrol edebilirsiniz.

Pişen kabakları bir borcama alın. Soğuduktan sonra isteğe göre üzerine ceviz ve tahin ekleyerek servis edin

AFİYET OLSUN!

Kaynaklar: mynet.com, youtube.com, gercekgundem.com