2 haftadır yoktu.... Kızıl Goncalar final mi? FOX TV beklenen hamlesini yaptı...

FOX TV ekranlarında yayımlanan Kızıl Goncalar dizisinin ekrana gelip gelmeyeceği merak ediliyordu. Sonunda sevindiren haber geldi

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2 haftadır yoktu.... Kızıl Goncalar final mi? FOX TV beklenen hamlesini yaptı...

1 aydır ülke gündeminden düşmeyen ve 2 haftadır ekrana gelmeyen Kızıl Goncalar dizisinin yayınlanıp yayınlanmayacağı belli oldu.

Dizidoktoru.com sitesinde aktarılanlara göre; RTÜK'ün verdiği 2 bölüm yayın durdurma nedeniyle iki haftadır ekrana gelemeyen Kızıl Goncalar, yasağın kalkmasıyla bu akşam ekrana gelecek. Fox'ta bu akşam 3. bölümü yayınlanacak olan Kızıl Goncalar'da Levent’in Zeynep’i kurtarma girişimi hiç beklemediği bir yerden engellenir. Kızının okuması için hayaller kuran Meryem, Naim’in ve tarikatın kızı Zeynep’e dair yaptıkları planı öğrenmiştir. Naim, tarikatın içinde yükselme hesapları yaparken Meryem kızını kurtarmak peşindedir. Cüneyd’in gelgitli halleri ise amcası Sadi Hüdayi’yi düşündürmektedir. Onun ve tarikatın geleceği için düşündükleri planı bir an önce hayata geçirmeye niyetlidir. Eşi Hasna ve kızı Feyza’nın başka planları vardır. Mira, babasına olan öfkesinin artmasıyla başını çok daha büyük belalara sokar.

2 haftadır yoktu.... Kızıl Goncalar final mi? FOX TV beklenen hamlesini yaptı... - Resim : 1
Kızıl Goncalar merakla beklenen 3. bölümüyle bu akşam 20.00'de Fox'ta!

ERKEN FİNAL İDDİALARI DOĞRU DEĞİL

Bazı haber sitelerinde Kızıl Goncalar dizisinin erken final yapacağına dair iddialar ortaya atıldı. gercekgundem.com'un edindiği bilgilere göre; Kızıl Goncalar dizisinin erken final yapma ihtimali bulunmuyor.

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