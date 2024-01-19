Yargı dizisinde sarsıcı bir veda daha! Yönetmen vedanın nedenini açıkladı

Kanal D ekranlarında yayımlanan Yargı dizisindeki çarpıcı vedaya dair detaylar belli oldu...

Kanal D’de 3 sezondur ekranlarda olan Yargı'da Ilgaz'ın babası olarak izleyicilerin karşısına çıkan Metin Komiser’in ölümü tüm izleyicileri derinden yaraladı.

Hüseyin Avni Danyal tarafından canlandırılan Metin Komiser karakterinin dizideki bu ani ayrılışı herkesi şaşırtırken, Danyal'ın ayrılık nedeni de haliyle merak edilmişti.

YÖNETMEN İLK KEZ KONUŞTU

Trajik ölümüyle tüm izleyicileri ekran başına kilitleyen o anlar sosyal medyada ayrıca yankı bulurken, dizinin yönetmeni Ali Bilgin bu ani ayrılık için ilk kez konuştu.

Acunmedya Akademi'ye konuk olarak öğrencilerin sorularını yanıtlayan Ali Bilgin, aslında bu ayrılığı hem Danyal'ın hem de kendisinin istemediğini söyledi.

Yargı'nın yönetmeni Ali Bilgin, dizide Metin Komiser karakterine daha fazla yer vermek istediğini ancak bu isteğin ekip tarafından reddedildiğini söylerken, bunun üzerine Hüseyin Avni Danyal'ın diziden ayrılma talebinde bulunduğunu belirtti.

YARGI DİZİSİ HAKKINDA BİLGİLER

Yargı; Ay Yapım imzalı, yönetmenliğini Ali Bilgin ve Beste Sultan Kasapoğulları'nın üstlendiği, senaryosunu Sema Ergenekon'un kaleme aldığı, ilk bölümü 19 Eylül 2021 tarihinde yayımlanan dram, aksiyon, psikolojik gerilim, polisiye ve suç türündeki Türk televizyon dizisidir.