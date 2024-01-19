Kızıl Goncalar için FOX'dan yeni karar; Dizi 1 aydır ülke gündemindeydi

FOX TV ekranlarında yayımlanan Kızıl Goncalar dizisi tüm hızıyla devam ediyor. Dizinin final yapacağı iddiaları yalanlandı.

Birçok haber sitesinde Kızıl Goncalar dizisinin final yapacağı öne sürülmüştü. O iddialar doğru çıkmadı. FOX TV dizisi yeni bölümler için sete çıktı.

Dizidoktoru.com sitesinde aktarılan habere göre; Özgü Namal ve Özcan Deniz'in başrollerini oynadığı Kızıl Goncalar dizisi aralık ayında yayın hayatına başlamış ancak iki bölüm yayınlanabilmişti. Zira RTÜK'e gelen şikayetler sonucunda, önce dizinin Okmeydanı Darülaceze’deki çekim izinleri Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan gelen talimatla iptal edildi.

Ardından da iki bölüm yayın durdurma ve idari para cezası verildi. Dizi iki haftadır ekranda yoktu. Bir yandan da yeni mekanları için hazırlıklar yapıldı

Beykoz Kundura Fabrikası'na taşınan diziye yeni bir dekor yapıldı. Ve nihayet dekor bitti ve Kızıl Goncalar dizisi yeniden sete çıktı. Dizinin cezası da sona erdi. 22 Ocak Pazartesi üçüncü bölümüyle Fox'ta yayınlanacak.

KIZIL GONCALAR EN ÇOK İZLENEN DİZİLER ARASINA GİRMEYİ BAŞARDI

Kısa sürede FOX TV ekranlarında yayımlanan Kızıl Goncalar dizisi en çok izlenen diziler arasına girmeyi başardı.

YENİ TANITIM GELDİ

oda tv'de yer alan habere göre; Kızıl Goncalar dizisinin yeni bölümünde neler yaşanacak belli oldu.

Dizinin yeni bölümünden ilk görüntüler paylaşılırken dizide, Atatürkçü Levent (Özcan Deniz) ve tarikat gölgesinde çocuk yaşta evlendirilen Meryem'in (Özgü Namal) hikayesi anlatılıyor. Levent’in Zeynep’i kurtarma girişimi hiç beklemediği bir yerden engellenir. Kızının okuması için hayaller kuran Meryem, Naim’in ve tarikatın kızı Zeynep’e dair yaptıkları planı öğrenmiştir. Naim, tarikatın içinde yükselme hesapları yaparken Meryem kızını kurtarmak peşindedir.

Cüneyd’in gelgitli halleri ise amcası Sadi Hüdayi’yi düşündürmektedir. Onun ve tarikatın geleceği için düşündükleri planı bir an önce hayata geçirmeye niyetlidir. Eşi Hasna ve kızı Feyza’nın başka planları vardır.



Mira, babasına olan öfkesinin artmasıyla başını çok daha büyük belalara sokar.