Kızıl Goncalar için FOX'dan yeni karar; Dizi 1 aydır ülke gündemindeydi

FOX TV ekranlarında yayımlanan Kızıl Goncalar dizisiyle ilgili FOX TV'den yeni karar! Dizi final yapacak mı? Beklenen açıklama geldi

Kızıl Goncalar için FOX'dan yeni karar; Dizi 1 aydır ülke gündemindeydi

FOX TV ekranlarında yayımlanan Kızıl Goncalar dizisi tüm hızıyla devam ediyor. Dizinin final yapacağı iddiaları yalanlandı.

Birçok haber sitesinde Kızıl Goncalar dizisinin final yapacağı öne sürülmüştü. O iddialar doğru çıkmadı. FOX TV dizisi yeni bölümler için sete çıktı.

Kızıl Goncalar için FOX'dan yeni karar; Dizi 1 aydır ülke gündemindeydi - Resim : 1

Dizidoktoru.com sitesinde aktarılan habere göre; Özgü Namal ve Özcan Deniz'in başrollerini oynadığı Kızıl Goncalar dizisi aralık ayında yayın hayatına başlamış ancak iki bölüm yayınlanabilmişti. Zira RTÜK'e gelen şikayetler sonucunda, önce dizinin Okmeydanı Darülaceze’deki çekim izinleri Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan gelen talimatla iptal edildi.

Ardından da iki bölüm yayın durdurma ve idari para cezası verildi. Dizi iki haftadır ekranda yoktu. Bir yandan da yeni mekanları için hazırlıklar yapıldı

Kızıl Goncalar için FOX'dan yeni karar; Dizi 1 aydır ülke gündemindeydi - Resim : 2

Beykoz Kundura Fabrikası'na taşınan diziye yeni bir dekor yapıldı. Ve nihayet dekor bitti ve Kızıl Goncalar dizisi yeniden sete çıktı. Dizinin cezası da sona erdi. 22 Ocak Pazartesi üçüncü bölümüyle Fox'ta yayınlanacak.

KIZIL GONCALAR EN ÇOK İZLENEN DİZİLER ARASINA GİRMEYİ BAŞARDI

Kısa sürede FOX TV ekranlarında yayımlanan Kızıl Goncalar dizisi en çok izlenen diziler arasına girmeyi başardı.

YENİ TANITIM GELDİ

oda tv'de yer alan habere göre; Kızıl Goncalar dizisinin yeni bölümünde neler yaşanacak belli oldu.

Kızıl Goncalar için FOX'dan yeni karar; Dizi 1 aydır ülke gündemindeydi - Resim : 3

Dizinin yeni bölümünden ilk görüntüler paylaşılırken dizide, Atatürkçü Levent (Özcan Deniz) ve tarikat gölgesinde çocuk yaşta evlendirilen Meryem'in (Özgü Namal) hikayesi anlatılıyor. Levent’in Zeynep’i kurtarma girişimi hiç beklemediği bir yerden engellenir. Kızının okuması için hayaller kuran Meryem, Naim’in ve tarikatın kızı Zeynep’e dair yaptıkları planı öğrenmiştir. Naim, tarikatın içinde yükselme hesapları yaparken Meryem kızını kurtarmak peşindedir.

Kızıl Goncalar için FOX'dan yeni karar; Dizi 1 aydır ülke gündemindeydi - Resim : 4

Cüneyd’in gelgitli halleri ise amcası Sadi Hüdayi’yi düşündürmektedir. Onun ve tarikatın geleceği için düşündükleri planı bir an önce hayata geçirmeye niyetlidir. Eşi Hasna ve kızı Feyza’nın başka planları vardır.

Kızıl Goncalar için FOX'dan yeni karar; Dizi 1 aydır ülke gündemindeydi - Resim : 5
Mira, babasına olan öfkesinin artmasıyla başını çok daha büyük belalara sokar.

Hazırlıkları başlatsınlar... Şubat ayında evlilik teklifi alacak 3 burç Hazırlıkları başlatsınlar... Şubat ayında evlilik teklifi alacak 3 burç
Sadece İzmirlilerin bildiği 5 şey! Öğrenenler çok ama çok şaşırıyor... Sadece İzmirlilerin bildiği 5 şey! Öğrenenler çok ama çok şaşırıyor...
Almanya yine işçi alımı yapıyor! Maaşlar 100 bin TL'yi geçiyor... Almanya yine işçi alımı yapıyor! Maaşlar 100 bin TL'yi geçiyor...
Yargı dizisinde sarsıcı bir veda daha! Yönetmen vedanın nedenini açıkladı Yargı dizisinde sarsıcı bir veda daha! Yönetmen vedanın nedenini açıkladı
Yiyen inek peyniri sanıyor! Mercimekten en gerçekçi peynir yapımı... Yiyen inek peyniri sanıyor! Mercimekten en gerçekçi peynir yapımı...
Şubat ayında her istediği olacak 4 burç! Evren onların dileklerini gerçekleştirecek Şubat ayında her istediği olacak 4 burç! Evren onların dileklerini gerçekleştirecek
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan, Ankara ve İstanbul da dahil 10 ilin milli eğitim müdürünü görevden aldı! Erdoğan, Ankara ve İstanbul da dahil 10 ilin milli eğitim müdürünü görevden aldı!
Birbirleriyle asla anlaşamayan burçlar belli oldu Birbirleriyle asla anlaşamayan burçlar belli oldu
Herkes onlara hayran: En zeki 5 burç açıklandı Herkes onlara hayran: En zeki 5 burç açıklandı
Prof. Aziz Çelik tarih verdi: Memur ve memur emeklilerini büyük şok bekliyor 'Memur ve memur emeklilerini büyük şok bekliyor'
Fatih Portakal tarih verdi: Emeklilere ek zam olabilir, yazın bir tarafa Fatih Portakal tarih verdi: Emeklilere ek zam olabilir