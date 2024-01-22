Merkez Bankası'nda yeni kriz: Koltuk paylaşılamadı, yeni istifa yolda!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda Hafize Gaye Erkan krizi ortaya çıkarken, yerine gelmesi beklenen isimler arasında restleşmeler yaşandığı gündeme geldi. Gerçek Gündem'in edindiği bilgiye göre, bankanın, başkan yardımcısı Cevdet Akçay'ın başkan olamaması durumunda istifa edeceği öne sürüldü.

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Merkez Bankası'nda yeni kriz: Koltuk paylaşılamadı, yeni istifa yolda!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın babası Erol Erkan'ın bir banka personelini işten çıkardığı ve tokat attığı, bankanın sosyal tesisini ailesine tahsis ettiği ve Özdere'deki kampı sadece kendi kullanımına açtığı iddiaları ortaya çıktı.

İddialar sonrası Erkan'ın babası Erol Erkan, yargı süreci başlatacaklarını söyledi.

ERKAN'IN GÖREVDEN ALINACAĞI GÜNDEMDE

Söz konusu gelişmelerle birlikte Merkez Bankası'nda kriz büyümeye devam ederken, Hafize Gaye Erkan'ın görevden alınacağı gündeme geldi.

Merkez Bankası'nda yeni kriz: Koltuk paylaşılamadı, yeni istifa yolda! - Resim : 1

MERKEZ BANKASI'NDA YENİ KRİZ

Erkan'ın görevden alınması durumunda yerine getirilecek isimler arasında konuşulan Merkez Bankası Başkan Yardımcıları Cevdet Akçay ve Hatice Karahan arasında sert rüzgarların estiği iddia edildi.

Gerçek Gündem'in edindiği bilgiye göre, AKP'ye yakın bir isim olan ve daha önce Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı yapan Karahan'ın başkanlık görevine getirilmesi durumunda Akçay'ın istifa edeceği öğrenildi.

ERKAN VE ŞİMŞEK'İN DE ARASI SOĞUK

Öte yandan Erkan ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in göreve geldikten sonra tanıştığı ve aralarında bir soğukluk olduğu da kulislerde konuşulmaya devam ediyor.

Kaynak: Gerçek Gündem

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Merkez Bankası Hafize Gaye Erkan Cevdet Akçay Hatice Karahan
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