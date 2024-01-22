Dünyanın 'çip efendisi' olma yolunda: Güney Kore büyüyor, Türkiye izliyor!

1970'de gelir olarak iki kat fazlayla geride bıraktığımız Güney Kore, çip üretimi konusunda dünya liderliğine oynamaya başlarken, Türkiye ise, sınırlı kaynaklarla dünyadaki ilk 20 ülkeden biri olmak için çabalıyor.

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Dünyanın 'çip efendisi' olma yolunda: Güney Kore büyüyor, Türkiye izliyor!

Türkiye’de “çip” olarak tarif edilen “entegre devreler” ya da “yarı iletken”ler küresel ölçekte büyük bir pazar haline dönüşmüş durumda. Küresel yarı iletken pazarının büyüklüğü iki sene önce 2022’de yılında 600 milyar dolara yaklaşmıştı. Yapılan hesaplamalara göre 2032’de küresel yarı iletken pazarı 1 trilyon 900 milyar dolara ulaşacak.

Dünyada çip üretiminde başı Amerika Birleşik Devletleri çekiyor. Entegre devre tasarımında elde edilen tüm küresel gelirim yüzde 43’ünü ABD elde ederken, Güney Kore yüzde 21 ile ikinci sırada yer alıyor. Birçok alanda ABD ile rekabet halinde olan ve pandemi sırasında büyük ülkeyle çip savaşlarına giren Çin ise Japonya ile birlikte ancak yüzde 7 pay alırken, yüzde 8 paya sahip Tayvan’ın dahi arkasında kaldı.

GÜNEY KORE ABD’NİN BİR BUÇUK KATI ÇİP YATIRIMI YAPACAK

Mevcut 21 çip fabrikası bulunan Güney Kore, gelecek 23 yılda 13 yeni çip fabrikası inşa etmeyi planlıyor. Mevcut 21 çip fabrikasına ek olarak 2047'ye kadar 13 yeni çip fabrikasına yaklaşık 472 milyar dolar yatırım yapılması planlanıyor. Samsung ve SK Hynix gibi Güney Kore şirketleri 2047’ye kadar bu fabrikaların tamamlanması için 472 milyar dolar harcayacak.

Dünyanın 'çip efendisi' olma yolunda: Güney Kore büyüyor, Türkiye izliyor! - Resim : 1

Mevcut tabloda yatırımlarını ikiye katlamayı planlayan Güney Kore, ABD’yi “küresel çip üretimindeki” tahtından indirebilir. Zira Amerika Birleşik Devletleri'nde son açıklanan raporlara göre yeni çip yatırım büyüklüğü aynı dönemde 278 milyar dolara, Avrupa Birliği'nde ise 86 milyar dolara ulaşabilecek.

3,5 MİLYON KİŞİYE İŞ YARATACAK TEŞVİK VERİLİYOR

Başkent Seul’ün içinde bulunan ancak ayrı bir yönetimi bulunan Geyonggi bölgesi, Güney Kore’nin yapacağı çip yatırımın kalbi olacak. Seul yönetimi bu yatırımla en az 3,5 milyon kişiye yeni istihdam yaratarak işsizliğe de çözüm götürme arayışında.

Yoon Suk Yeol’un devlet başkanlığında yatırımlarını hızlandıran ve çip üretiminde dünya lideri olmak isteyen Güney Kore bu alana yatırım teşviki için bir yandan vergi muafiyetleri getiriyor diğer yandan da sorunsuz bir su ve elektrik altyapısı vaat ediyor. Seul yönetimi bu yatırımları başarırsa ülke için teknolojik bir rönesansı da gerçekleştirmiş olacak.

GÜNEY KORE BÜYÜYOR, TÜRKİYE İZLİYOR

1970’li yılların başında Türkiye’nin Gayri Safi Milli Hasılası (GSMH) 17 milyar dolar, kişi başına düşen milli gelir ise 560 dolardı. Güney Kore ise aynı dönemde 9 milyar dolar GSMH’ye sahipken kişi başı milli geliri 280 dolardı.

Geçtiğimiz yıl yaklaşık 10 milyon dolar tutarında teşvik vereceğini açıklayan Türkiye bu sınırlı kaynaklarla çip üretimi konusunda dünyadaki ilk 20 ülkeden biri olmak için çabalarken Güney Kore dünya liderliğine oynuyor.

Türkiye’nin en büyük çip üreticisi özel şirketinin bugüne kadar yaptığı yatırım henüz 30 milyon dolar seviyesinde.

Kaynak: Gerçek Gündem

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