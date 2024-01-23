Ayhan Bora Kaplan, üç çalışanını kim için vurdu? "Emniyet kulislerinde hemen herkes bu ismi biliyordu..."

Gazeteci Tolga Şardan, "Ayhan Bora Kaplan müşteriyi döven 3 çalışanını ayaklarından vurarak cezalandırdı" şeklinde iddianameye giren olayın detaylarını yazdı.

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Ayhan Bora Kaplan, üç çalışanını kim için vurdu? "Emniyet kulislerinde hemen herkes bu ismi biliyordu..."

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara'da yıllarca faaliyet gösteren Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik soruşturmayı tamamlayarak 28'i tutuklu 61 şüpheli hakkında iddianame düzenledi. Çete lideri Bora Kaplan için iki kez müebbet ile 169 yıl 6 ay hapis cezası istendi.

İddianamede anlatılan bazı olaylar ise dikkat çekti. Bunlardan biri olan ancak isim verilmeyen, "Olay -B" olarak adlandırılan "kasten adam yaralama" eyleminin ayrıntısını T24 Yazarı Tolga Şardan yazdı.

Şardan'ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

"15 Şubat 2018'de, Ayhan Bora Kaplan'a ait Ankara'nın Gazi Osman Paşa semtindeki Albüm ve Tren adlı barında üç kişi ayaklarından vuruldu. Vurulanlar, aynı zamanda iş yerinde çalışan Berke Kırıcı, Serhat Tümer ve Serdar Hoşyiğit adlı üç personeldi....

UĞRUNA ÜÇ PERSONELİN AYAĞINDAN VURULDUĞU "HATIRLI MÜŞTERİ"

Savcılığın iddianamesindeki söz konusu olayın bir de mağdur tarafı yani Kaplan'ın üç adamının dövdüğü bir isim var kuşkusuz.

Savcılık, bu ismi merak etmediği için iddianameye almamış olsa gerek!

Sürece katkısı olması nedeniyle artık bu ismin kim olduğunu açıklamak zorunlu hale geldi.

Kaplan'ın adamlarının Albüm ve Tren adlı barda dövdüğü müşteri, ülkenin ünlü bürokratlarından Sadık Soylu'nun oğlu.

OIayın yaşandığı gece, Sadık Soylu'nun oğlunu tanımayan ve 'patron nezdinde hatırlı müşteriyi' döven bar personeli, sonrasında 15 Şubat 2018 gecesi Kaplan tarafından 'kendi usulünce' cezalandırıldı!

Doğrusunu söylemek gerekirse; olayın yaşandığı günlerde emniyet kulislerinde hemen herkes bu ismi biliyordu.

Kayıtlara girmemişti..."

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