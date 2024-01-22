2024'ün ilk ayında 4 polis intihar etti: Müdür, komiser, TEM'ci...

Emniyet Teşkilatı içerisindeki baskı, mobbing ve yoğun çalışma koşulları nedeniyle her yıl gündeme gelen polis intiharları, 2023 yılında diğer yıllara oranla azalmıştı. Bir süredir medyada da gündeme getirilmeyen intiharlara dün bir yenisi daha eklendi. Sakarya'da Geyve İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde komiser olarak görev yapan İlker Tarık Ünal, Serdivan ilçesi Kemalpaşa Mahallesi'nde bulunan evinde ailesini katlettikten sonra intihar etti. Bu olay, 2024 yılının ilk saatlerinden itibaren yaşanan dördüncü intihar.



İlker Tarık Ünal

ANKARA’DA BİR GARİP İNTİHAR SÖYLENTİSİ

2024’ün ilk intihar haberi yeni yılın ilk saatlerinde geldi. 1 Ocak günü Ankara Çevik Kuvvet Müdürlüğü’nde görevli bir personelin intihar ettiği bilgisi yayıldı. İntihar ettiği iddia edilen polisin kimlik bilgisi ya da yaşanan durum ile ilgili Ankara Valiliği ve İl Emniyet Müdürlüğü’nden herhangi bir açıklama yapılmadı. Emniyet kaynakları da konuyla ilgili bilgi vermedi.

İKİNCİ İNTİHAR ‘KRİTİK’ ŞUBEDE

Olayın üzerinden geçen bir haftanın ardından 8 Ocak günü diğer bir intihar haberi Mersin’den geldi. İntiharın dikkat çeken detaylarından biri emniyetin kritik şubelerinden olan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde (TEM) yaşanmasıydı. Mersin İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü’nde görevli Polis Efe Önsel, Mersin'in Silifke ilçesinde Taşucu Boğsak sahiline giderek silahıyla intihar etti. Aslen Maraşlı olan bir çocuk babası Önsel, İstanbul’da Başıbüyük Mezarlığı’na defnedildi. Yaşanan olay yerel medya haricinde birçok basın organında yer bulmadı. Olayın cinayet olma ihtimalinin araştırılıp araştırılmadığına dair ise herhangi bir açıklama yapılmadı.



Efe Önsel

KIZINA MEKTUP BIRAKAN KORUMA ŞUBE MÜDÜRÜ İNTİHAR ETTİ

9 Ocak günü ise Afyon Emniyet Müdürlüğü’nde Koruma Şube Müdürü olarak görev yapan Ömer Kapsal intihar etti. Evinde intihar eden Kapsal’ın bir gün önce İl Emniyet Müdürü Mahmut Ay ile görüştüğü ve yıllık iznini kullanmak istediği öğrenildi. 20 günlük izin alan Kapsal’ın makam şoförüne kendisini sabah 08.30'da evinden almasını söylediği, 08.30'da konuta gelen makam şoförüne “Saat 10.00'de gel. Daha işim bitmedi” diyerek şoförü gönderdikten sonra intihar ettiği belirtildi. Kapsal, intiharı öncesinde ise bir mektup kaleme aldı. Mektubunda kızına “Canım kızım seni çok seviyorum” diye seslenen Kapsal’ın, mektupta mali detaylara yer verdiği belirtildi. Kapsal’ın görev yerinin sık sık değiştirildiği bu nedenle de mobbinge maruz kaldığı iddiası da gündeme geldi.



Ömer Kapsal

"İNTİHARLAR ARAŞTIRILMALI"

Bir ay içerisinde yaşanan dört intihara ilişkin Gazete Duvar’a konuşan Emniyet Sen Genel Başkanı Faruk Sezer, 2023 yılında intiharların diğer yıllara oranla azaldığını ifade ederek, “2022 yılında 105 polis intiharı ulaştı. 2023 yılında ise rakam daha düşüktü. Bunların içerisinde cinnet olayları da söz konusuydu” dedi. Yıllardır ısrarla intiharların arkasındaki nedenlerin detaylı biçimde araştırılması gerektiğini söylediklerini vurgulayan Sezer, şöyle devam etti:

“Şeffaf bir teşkilat olmadığımız için araştırma, inceleme çabamız da olmadığı için intiharlar yeterince araştırılmıyor. Biz araştırma yapılmadığını şuradan anlıyoruz; intiharlarla ilgili çeşitli açıklamalar yaptığımızda emniyet şayet ki zorda kaldıysa bir cevap veriyor. Verdikleri cevaplara bakıldığında cevapların birebir aynı olduğunu görüyoruz. Cevaplarda Avrupa’daki intiharlar yüzbinde 45 iken Türkiye’de bu oranın yüzbinde 15 olduğu söyleniyor. İntiharlar bu gibi oranlarla nitelendiriliyor. İntiharların sebepleri de beşer görülüyor. ‘Psikolojik sorunları vardı’, ‘Borcu vardı’, ‘Ailevi sorunları vardı’ şeklinde kategorize ediyorlar. Kolaycılığa kaçılıyor. Detaylı araştırma yapılmalı.

"SORUNU BİLİNİYORSA, NEDEN SİLAHA YAKIN TUTULUYOR?"

Türkiye’de borcu olmayan kimse yok. Dünyada borcu olmayan kimse yok. Ailesiyle kavga etmeyen var mı? Bu durumu intihara veya cinnete götürecek ruh halini araştırıyor musunuz? Bunu ısrarla sorduk. 12 yıldır da soruyoruz, ancak cevap alamıyoruz. Açıklamalarda ‘Psikolojik sorunları vardı’ deniliyor, demek ki sorunları olduğu biliniyor. Peki neden silaha yakın tutuyorsunuz? Neden tedaviye göndermiyorsunuz? Bu intiharlar araştırılmadığı sürece bir düzelme beklenemez. İntiharlar araştırılmalı ve gerekli önlemler alınmalıdır.”