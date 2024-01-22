Azer Bülbül'ün akrabasına eğlence mekanında silahlı saldırı

Şarkıcı Azer Bülbül'ün akrabası Davut Bülbül, İstanbul Dudullu'da sahneye çıktığı mekanda "istek şarkı" bahanesiyle uğradığı silahlı saldırıda yaralandı.

Azer Bülbül'ün şarkıcı akrabası Davut Bülbül, İstanbul'da sahnede silahlı saldırıya uğradı.

ShowHaber'in haberine göre Bülbül, Dudullu'da bir türkü barda sahne alıyordu.

Dün akşam iddiaya göre, mekana giden baba-oğul, Bülbül'den "Türkiyem" şarkısını söylemesini istedi. Bülbül de istek üzerine şarkıyı defalarca söyledi.

Ancak bir süre sonra istek şarkısı çalınan babanın talimatıyla oğlu silahını çekerek Bülbül'ün bacağına iki el ateş etti. Şarkıcı kanlar içinde yere yığılırken, baba ile oğlu mekandan kaçtı.

Davut Bülbül yaşananları şöyle anlattı:

"Şarkı söylüyordum. Oğluna 'indir bunu' dedi. Bir anda düştüm. Her şey çok güzeldi, yarım saat, 1 saat, 1,5 saat içinde herkes eğleniyordu. 3 defa çaldım. Masayı da bitirdim. Başka masaya geçtim. Bir daha, bir daha çaldım. Olsun dedim Türkiye hepimizin. Kafasının iyiliğinden mi, bir anlık öfke işte, sarhoş. Dışarı çıktı, silah aldı geldi. Oğluna 'vur' dedi. 35 senedir sanat camiasındayım, böyle bir şey görmedim."