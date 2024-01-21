Erdal Beşikçioğlu, istifa sürecini Erdoğan'ın sesini taklit ederek anlattı: İyi ki de o lafı etmiş

CHP tarafından Ankara'da Etimesgut Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen oyuncu Erdal Beşikçioğlu, gündemde yer alan konulara ilişkin olarak SZC TV yayınında açıklamalarda bulundu.

"Benim ikna olmam uzun sürdü. Çünkü daha önce böyle bir şey yapmadım" diyen Beşikçioğlu, devlet tiyatrolarından istifa sürecini de Erdoğan'ın sesini taklit ederek anlattı:

"Aslında AKP iktidarının sebep sonuç ilişkisi yüzünden ben devlet tiyatrolarından istifa ettim. Ordu'da bir turnedeydim. Ordu gençlik kollarında Recep Bey'in bir konuşması vardı; 'Ya hu sanatçılar çok ileri gittiler. Parasını biz veriyoruz kardeşim, bizim istediğimizi yapacaklar' dedi.

'İYİ Kİ DE O LAFI ETMİŞ'

Ki devlet tiyatrolarının kendi içerisinde özel bir yapısı vardır, hangi tandansa ait olursa olsun o çeşitlilikte oyunlar oynamak zorundadır. Böyle olunca baktık iş olacak gibi değil, istifa ettik ve Tatbikat sahnesini kurduk. İyi ki de kurmuşuz. Bazı şeyler de hoş sonuçlar doğurabiliyor. İyi ki de öyle olmuş, iyi ki de o lafı etmiş."

Erdal Beşikçioğlu konuşmasının devamında ise dışarıdan aday olma eleştirilerine ise "Ben dışarıdan olduğumu kabul etmiyorum ben her gün evlerinin içerisine girdim." yanıtını verdi.