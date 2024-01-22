Pınar Gültekin'i hedef alan paylaşımlarla ilgili avukatından açıklama

Cemal Metin Avcı tarafından vahşice katledilen Pınar Gültekin'e ilişkin sosyal medyada yapılan bazı paylaşımların ardından ailenin avukatı Rezan Epözdemir'den açıklama geldi.

Pınar Gültekin'i hedef alan paylaşımlarla ilgili avukatından açıklama

Katil Cemal Metin Avcı tarafından öldürülen Pınar Gültekin'e ilişkin sosyal medyada yapılan bazı paylaşımların ardından ailenin avukatı Rezan Epözdemir'den açıklama geldi. "İnsanlıkla örtüşmeyecek paylaşımlar" diyen Epözdemir, hukuki yollara başvuracaklarını açıkladı.

Muğla’da, Cemal Metin Avcı tarafından katledilen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin’e dair kaynağı belirsiz iddialar ortaya atıldı. Gültekin’i hedef alan paylaşımlara ilişkin son olarak Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir’den açıklama geldi.

“HUKUKİ YOLLARA BAŞVURACAĞIZ”

Epözdemir, ‘vicdan ve insanlıkla örtüşmeyecek, bu cinayeti meşrulaştıracak paylaşımlar’ hakkında hukuki yollara başvuracaklarını açıkladı. X hesabından paylaşım yapan Epözdemir, “Bugün bu ve benzeri hesaplardan organize bir şekilde hayatının baharında diri diri yakılarak katledilen Pınar Gültekin için vicdan ve insanlıkla örtüşmeyecek, bu cinayeti meşrulaştıracak paylaşımlar yapıldığını müşahade ettik. Bu paylaşımları yapanlar hakkında emsal mahiyette cezalandırılmaları için gerekli hukuki yollara başvuracağız” ifadelerini kullandı.

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Pınar Gültekin davası
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