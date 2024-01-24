Ankara'da son anket: Mansur Yavaş önde, Turgut Altınok'la arasındaki fark dikkat çekici

Bu kapsamda kamuoyu araştırmaları da hız kazandı. Asal Araştırma şirketi 31 Mart yerel seçimleri için katılımcılara "Bu pazar Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi olsa hangi siyasi partiye oyunuzu verirsiniz?" sorusunu yöneltti.