AKP'yle pazarlık sürüyordu: 'Yeniden Refah Partisi, İstanbul ve Ankara için kararını verdi'

AKP yönetimi, Mart 2024'te düzenlenecek yerel seçimler için kolları sıvadı. Özellikle İstanbul ve Ankara başta olmak üzere CHP'ye kaptırdığı büyükşehir belediyelerini geri almayı önceleyen iktidar partisi, bu kapsamda MHP ile yeniden iş birliği içerisinde hareket etme kararı aldı. Ancak bunun, parti için yeterli olmadığı düşünülüyor. Özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için Yeniden Refah Partisi'yle görüşmeler de önem arz ediyor.

Fatih Erbakan'ın liderliğini üstlendiği partinin İstanbul'da oy oranının kimi kamuoyu araştırmalarına göre yüzde 4-5'i bulduğu iddia ediliyor.

Yeniden Refah Genel Başkanvekili Prof. Dr. Doğan Aydal'ın AKP'yle yürütülen ittifak görüşmeleriyle ilgili kullandığı "Onların bizimle yaptığı toplantıların havanda su dövme toplantıları olduğunu fark ettik. Biz, AKP’yi kazandırmak için var olan bir parti değiliz" ifadesi küçük çaplı bir krize neden olmuştu.

İki partinin heyetleri, önceki gün yeniden bir araya geldi. Cumhuriyet gazetesinden Selda Güneysu'nun haberinde söz konusu görüşmede "Yeniden Refah'ın Ankara, İstanbul ve İzmir'de aday çıkarmayarak Cumhur İttifakı'nın adaylarını destekleme kararına varıldığı" iddia edildi.

İktidar partisinin bu destek karşısında Yeniden Refah Partisi'ne 'belediye meclis üyeliği' ve birkaç yerde ilçe belediye başkanlığı teklif ettiği öne sürüldü.