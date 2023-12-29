İsimler belli oldu: CHP 3 Ocak'ta 200 belediye başkan adayını açıklayacak!

tv100.com yazarı Barış Yarkadaş, AKP 26. Dönem Milletvekili Mehmet Metiner, hukukçu Mücahit Birinci, gazeteci Fatih Atik, Milli Gazete Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kurdaş, Erdoğan Aktaş ile Eşit Ağırlık programına konuk oldu. 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan yerel seçimler programda masaya yatırıldı.

"CHP 3 OCAK'TA 200 BELEDİYE BAŞKAN ADAYI AÇIKLAYACAK"

Cumhuriyet Halk Partisi'yle ilgili Yarkadaş "CHP 3 Ocak günü MYK ve parti meclisini toplayacak CHP’de olmayan belediye başkanlarının bir kısmını daha açıklayacak. 200’ün üzerinde belediye başkanı açıklanması bekleniyor." ifadelerine yer verdi.