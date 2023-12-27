Canlı yayında açıkladı: İYİ Parti'nin Ankara adayı Oktay Vural mı olacak?

İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Oktay Vural, yerel seçimlerde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olacağı yönündeki iddialara yanıt verdi.

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Canlı yayında açıkladı: İYİ Parti'nin Ankara adayı Oktay Vural mı olacak?

İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Oktay Vural, Başak Şengül ile Doğru Yorum programına konuk oldu. Vural, gazeteci yazar Gürbüz Evren, gazeteci Nedim Şener, tv100.com yazarı Hacı Yakışıklı'nın sorularını yanıtladı. 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimler programda masaya yatırıldı.

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OKTAY VURAL, ANKARA'DA ADAY OLACAK MI?

Yakışıklı'nın "Ankara’da sizin bir adayınız olacak. Bu artık kesin ve net. Ankara’da aday isimleri olarak Kürşad Zorlu’nun ismi duyuluyor, Servet Avcı’nın ismi duyuluyor. Ama en çok da sizin isminiz duyuluyor. Siz Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday mısınız? Veya aday olmanıza dair partinizden ya da parti tabanınızdan bir talep geldi mi?" sorusuna Vural "Ben biliyorsunuz Genel Seçimlerden sonra İYİ Parti’ye katıldım. İYİ Parti muhakkak Ankara ve İstanbul’da sevgili Ankara ve İstanbulluların İYİ Parti’nin bu siyaset anlayışını da yansıtacak ve o yörelere yerelde hizmet verecek çok nitelikli insanları aday göstereceğine inanıyorum. Bu süreçle ilgili söyleyebileceğim hususlar sadece bunlardır. Onun dışında benimle ilgili olanların hepsinin bir spekülasyon olduğunu söyleyebilirim." yanıtını verdi.

"CEVABI BİLİNMEYEN SORULAR OLUNCA SORULARLA CEVAP VERMEK EN İYİ YÖNTEMDİR"

Yakışıklı'nın "Peki Meral hanım, “Sayın Vural buyurun adayımız olun” dedi diyelim. Ne yaparsınız?" sorusunu ise Vural "Olmayan ergi metodu ile nasıl sonuç alabileceğiz? Mesela size sorsam ; siz acaba kesin kazanılacak bir yerden aday yapılsanız evet der misiniz? Cevabı bilinmeyen sorular olunca sorularla cevap vermek en iyi yöntemdir." diyerek cevapladı.

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