CHP'li Karasu: Sabiha Gökçen'in 2. pistinin aceleyle açılmasının sebebi İbrahim Çeçen

CHP Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Sabiha Gökçen Havalimanı’nın 2. pistinin tüm eksikliklerine rağmen dün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından hizmete açılmasının sebebinin havalimanı terminallerini işletme hakkına İbrahim Çeçen’in IC Holding’inin yüzde 50 hisseyle ortak olması olduğunu iddia etti.

Karasu’nun bugün X hesabından yaptığı açıklama şöyle:

“Sabiha Gökçen Havalimanı’nın 2. pistinin 9 yıl süren inşaatının tüm eksikliklerine rağmen aceleyle açılmasının sebebi şimdi daha iyi anlaşıldı. Malezyalıların yüzde 100’üne sahip olduğu havalimanı terminallerini işletme hakkına Erdoğan’ın ‘kardeşim’ dediği İbrahim Çeçen’in IC Holdingi yüzde 50 hisseyle ortak oldu. Çeçen'i biz Akbelen'den de biliyoruz. Bakan Abdülkadir Uraloğlu yeni terminal yapımını da Malezyalılara verileceğini söylemişti. AKP ve yandaşları al gülüm ver gülüm rantı paylaşırken olan ülkeye, vatandaşa oluyor.”