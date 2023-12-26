'İşbirliği' resmiyet kazandı: Yeniden Refah Partisi, AKP ile ittifak için görüştükleri illeri açıkladı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, partisi ile AKP heyetinin yerel seçimlerde işbirliği için ön görüşme yaptıklarını söyledi.

İşbirliğinin Ankara, İstanbul ve İzmir illeriyle sınırlı olacağını ifade ettiklerini belirten Kılıç, "Belediye başkanlığı için destek bekleyenlerin, belediye başkanlığı için destek vermeyi kabullenerek, benimseyerek bu görüşmelere devam etmeleri gerektiğini idrak etmelerinde fayda var" ifadelerini kullandı.

İTTİFAKI ÜÇ BÜYÜKŞEHİRLE SINIRLANDIRDILAR

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kılıç, bir gazetecinin sorusu üzerine AKP ve Yeniden Refah Partisi heyetlerinin, yerel seçimlerde İstanbul, Ankara ve İzmir'de işbirliği için ön görüşmeyi yaptığını söyledi.

Parti olarak önceliklerinin kendi adaylarını çıkarmak olduğunu belirten Kılıç, şunları kaydetti:

"Eğer ki bizimle işbirliği yapmak isteyen siyasi partiler eşit ve adil koşullarda, dengeli bir işbirliği teklifinde bulunacak olurlarsa Yeniden Refah Partisi olarak eşit ve adil koşullarda, dengeli bir işbirliğinin içerisinde yer almaya hazır olduğumuzu, Ankara, İstanbul, İzmir illeriyle sınırlı olmak kaydıyla ifade ettik.

Ama işbirliği teklifi Yeniden Refah Partisi'nin gücünü görmezden gelmek, önemsememek, eksik ya da küçük görmek şeklinde tezahür edecek olursa en baştan açıkladığımız gibi kendi adaylarımızla, tüm illerde kendi logomuzla yarışma kararlılığımızın da arkasındayız."

DESTEK ŞARTI

"AK Parti ya da başka bir partinin, Yeniden Refah Partisi'yle ittifak söz konusu olduğunda eşit, adil, dengeli tekliflerle bize gelmelerini kendilerine öneriyoruz" diyen Kılıç, "Belediye başkanlığı için destek bekleyenlerin, belediye başkanlığı için destek vermeyi kabullenerek, benimseyerek bu görüşmelere devam etmeleri gerektiğini idrak etmelerinde fayda var" ifadelerini kullandı.