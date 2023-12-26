Genelkurmay Başkanlığı doktorunun FETÖ itirafçısı olduğu ortaya çıktı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın kasım ayında düzenlediği FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 16 kişi arasında, Genelkurmay Başkanlığı’nda doktor olarak görev yapan Tabip Yüzbaşı Ç.G’nin de yer aldığı ortaya çıktı. İhtisas alanında Genelkurmay Başkanı Metin Gürak’ın da doktorluğunu yaptığı belirtilen Ç.G, emniyetteki sorgusu sırasında itirafçı oldu.

Hakkında 2016 yılında ihbar bulunmasına karşın Ç.G’nin Genelkurmay’da görevlendirilmesi ‘güvenlik zafiyeti’ tartışmasına sebep olurken, savcılık Ç.G hakkında ‘terör örgütü üyeliği’ iddiasıyla dava açtı. Dava, Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

22, 5 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

T24'ten Asuman Aranca'nın haberine göre; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Kara Kuvvetleri Komutanlığı’ndaki FETÖ yapılanması iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında 28 Kasım tarihinde operasyon başlatıldı. 1’i aktif görevde 14’ü eski asker, 1’i sivil olmak toplam 16 kişi hakkında ankesörlü telefonlar üzerinden FETÖ ile irtibat kurdukları gerekçesiyle gözaltı kararı verildi. Bu kapsamda gözaltına alınan isimler arasında Genelkurmay Başkanlığı’nda görevlendirilen Tabip Yüzbaşı Ç.G’nin de yer aldığı ortaya çıktı. Emniyetteki sorgusu sırasında itirafçı olarak bazı isimler veren Ç.G hakkında 22,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

“ANKESÖRDEN ARANDIM”

İddianamede ifadesine yer verilen Ç.G, “2023’ten bu yana Kara Kuvvetleri Komutanlığı’ndan atamalı olarak Genelkurmay Başkanlığı’nda görevlendirme yapılarak halen aktif doktor olarak görev yaptığını” kaydetti. Ç.G, ifadesinin devamında “lise yıllarında ders çalışmak amacıyla örgüt evlerine gittiğini, 2012 yılından sonra irtibatını kesmeye çalışmasına karşın ankesörlü telefonlar üzerinden arandığını” öne sürdü.

Ç.G, biri farklı bir kamu kurumunda aktif görevde olan toplam dört ismi de teşhis etti.

İddianamede, Ç.G hakkında 2016 yılında yapılmış iki ayrı ihbar bulunduğuna da değinilirken, şüphelinin ankesörlü telefonlar üzerinden toplam 33 kez arandığı belirtildi. Ç.G hakkındaki iddianame, Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi.