AKP, 6 büyükşehir için temayyül yoklaması yapacak

AKP'de bugüne kadar, 22 büyükşehir belediyesi için temayül yoklaması yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bu kez 6 büyükşehir için temayül yoklaması yapılacak.

Habertürk'ün aktardığına göre temayül yoklaması yapılacak iller ise Aydın, Hatay, Diyarbakır, Mersin, Muğla ve Van olacak.

Bu kapsamda daha önce AKP'de Şanlıurfa, Erzurum, Tekirdağ, Ankara, Adana, İzmir, İstanbul, Balıkesir, Samsun, Bursa, Denizli, Kayseri, Kocaeli, Sakarya, Gaziantep, Ordu, Malatya, Trabzon, Konya, Antalya, Kahramanmaraş ve Eskişehir için temayül yoklaması yapıldı.







