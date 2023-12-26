AKP, 6 büyükşehir için temayyül yoklaması yapacak
AKP, 6 büyükşehir için temayül yoklaması yapacak. Temayül yoklaması yapılacak iller Aydın, Hatay, Diyarbakır, Mersin, Muğla, ve Van. Daha önce 22 büyükşehir için temayül yoklaması gerçekleşti.
AKP'de bugüne kadar, 22 büyükşehir belediyesi için temayül yoklaması yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bu kez 6 büyükşehir için temayül yoklaması yapılacak.
Habertürk'ün aktardığına göre temayül yoklaması yapılacak iller ise Aydın, Hatay, Diyarbakır, Mersin, Muğla ve Van olacak.
Bu kapsamda daha önce AKP'de Şanlıurfa, Erzurum, Tekirdağ, Ankara, Adana, İzmir, İstanbul, Balıkesir, Samsun, Bursa, Denizli, Kayseri, Kocaeli, Sakarya, Gaziantep, Ordu, Malatya, Trabzon, Konya, Antalya, Kahramanmaraş ve Eskişehir için temayül yoklaması yapıldı.