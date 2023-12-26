Yargıtay Başkanı'ndan Adalet Bakanı Tunç'a ziyaret

AYM'nin Can Atalay kararının ardından gözler yerel mahkemenin vereceği karardayken Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u ziyaret etti.

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Yargıtay Başkanı'ndan Adalet Bakanı Tunç'a ziyaret

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u ziyaret etti.

Ziyareti Bakan Tunç, sosyal medya hesabından duyurdu. Tunç, "Yargıtay Başkanı Sayın Mehmet Akarca ile Bakanlığımızda bir araya geldik. Nazik ziyareti için teşekkür ediyorum" dedi.

AYM'nin Gezi davasından tutuklu bulunan TİP Milletvekili Can Atalay kararından sonra ne olacağı merak edilirken Yargıtay Başkanı Akarca'nın, Bakan Tunç'u ziyareti dikkati çekti.

NE OLMUŞTU?

Anayasa Mahkemesi (AYM), tutuklu milletvekili Can Atalay hakkında ikinci kez ‘hak ihlali’ kararı verdi. Yerel mahkemeye kısa kararı geçen hafta gelirken, mahkeme heyeti dosyayı görüşmek için 'gerekçeli kararı' bekleyeceklerini belirtmişti. Atalay'ın arkadaşları ve avukatları adliye önünde nöbet tutarken yerel mahkemeden hala karar çıkmadı.

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Yılmaz Tunç Yargıtay
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