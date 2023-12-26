Ülkü Ocakları'ndan 'Kadın Çalışmaları Kulübü' etkinliğine saldırı: Öğrencilere tehditler yağdırdılar

Çukurova Üniversitesi Kadın Çalışmaları Kulübü'nün genel kurul toplantısına gerçekleştirilen saldırısının ardından ikinci bir saldırı daha gerçekleşti. Yoldaşlarımız açık bir şekilde hedef gösterilirken ne güvenlik ne de polis hala hiçbir şey yapmıyor.



Faşistlerin saldırılarını… pic.twitter.com/rj6QJ3JXjU