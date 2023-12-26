Ülkü Ocakları'ndan 'Kadın Çalışmaları Kulübü' etkinliğine saldırı: Öğrencilere tehditler yağdırdılar
Kadın Çalışmaları Kulübü'nün etkinliğini basan Ülkü Ocakları üyelerinin, öğrencileri tehdit ettiği bildirildi. Çukurova Üniversitesi yönetiminin buna sessiz kaldığı da öne sürüldü.
Çukurova Üniversitesi'nde Kadın Çalışmaları Kulübü'nün genel kurul toplantısına gerçekleştirmeye çalışan öğrenciler saldırıya uğradı.
Ülkücü öğrencilerin, küfür ve hakaretler yağdırarak kulüpteki kadın öğrencileri tehdit ettiği öne sürüldü.
Şehitleri bahane göstererek saldıran grubun bazı öğrencileri yaraladığı iddia edildi.
Öğrenciler, kongre merkezinde bir süre mahsur kaldı. Yine öğrenci anlatımlarına göre, polis ve özel güvenlik birimlerinin saldıran gruplara müdahale etmediği bildirildi.
Çukurova Üniversitesi Kadın Çalışmaları Kulübü'nün genel kurul toplantısına gerçekleştirilen saldırısının ardından ikinci bir saldırı daha gerçekleşti. Yoldaşlarımız açık bir şekilde hedef gösterilirken ne güvenlik ne de polis hala hiçbir şey yapmıyor.
Faşistlerin saldırılarını… pic.twitter.com/rj6QJ3JXjU— Özgürlükçü Gençlik (@ozgurlukcugnclk) December 26, 2023
Kaynak: Gerçek Gündem