AKP'de Hüda-Par çatlağı büyüyor: İYİ Parti'den ayrılıp AKP'ye geçen milletvekilinden sert sözler

TBMM Genel Kurulu'nda gerçekleşen bütçe görüşmelerinde konuşma yapan HÜDA PAR Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Zekeriya Yapıcıoğlu kullandığı ifadelerle tepki çekmiş, Yapıcıoğlu, "Olumlu ve olumsuz yönleriyle eyalet, özerklik ve federasyon gibi yönetim modelleri üzerine serbestçe tartışılabilmelidir diyoruz. Tamam mı? Siz eğer, lütfen... Eğer siz okuduğunuzu anlamıyorsanız o zaman buralarda oturmayın. Eğer siz okuduğunuzu anlıyor, bile bile çarpıtıyorsanız diyecek sözüm yok, kendinize yakışanı yapıyorsunuz" ifadelerini kullanmıştı.

AKP'DE ÇATLAK BÜYÜYOR

Yapıcıoğlu'nun açıklamalarına Adalet Bakanı Yılmaz Tunç "Değiştirilemez maddelerin tartışılması söz konusu olamaz. Böyle bir şey söz konusu değildir" ifadeleri ile yanıt verirken; İYİ Parti'den ayrılıp AKP'ye geçen Balıkesir Milletvekili İsmail Ok da Yapıcıoğlu'nu sert ifadelerle eleştirdi.

"Sayın Başkan, bölücü terör örgütü PKK’nın hain saldırılarında 12 kahraman askerimiz şehit düşmüş ve çok sayıda kahramanımız da yaralanmıştır" diyen Ok, "Huzurlarınızda aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah’tan bir kez daha rahmet, yaralı gazilerimize ise acil şifalar diliyorum. Bütçe görüşmelerinin başından sonuna kadar intikam ve ihanet söylemleriyle bebek katilini kutsayanları, vatan içinde vatan arayarak özerlik, federasyon gibi zırvalarla hezeyanda bulunanları buradan kınıyorum ve lanetliyorum. Ayrıca, bir parti grubunun sapık ve katil bir terör örgütünün işlediği cinayetlere yaklaşan yerel seçimler nedeniyle sessiz kalarak ortak Parlamento iradesine “ama” “ancak” “Bir bakalım.” “Araştıralım.” “Bilgi alalım.” demesi tarihe not düşülecek ve unutulmayacak bir gaflettir. Son olarak hatırlatmak istiyorum: Türkiye Cumhuriyeti devleti ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür" ifadelerini kullandı.

Ayrıca Ok konuşmasını paylaşırken "Ve son olarak hatırlatmak istiyorum; Türkiye Cumhuriyeti Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Ne Mutlu Türküm Diyene.." dedi.