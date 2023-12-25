Kulis: İYİ Parti'nin Ankara adayı netleşiyor, 'Mansur Yavaş yakından tanıyor'

14 - 28 Mayıs'ta cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinde bir noktada hezimete uğrayan muhalefet cenahında Mart 2024'te yerel yönetimler için kurulacak sandık için atılacak adımlar merakla takip ediliyor.

Millet İttifakı'ndan eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na birtakım suçlamalar yönelterek ayrılan partide, şimdilerde ise bir dönem aday göstermek istedikleri İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a tepki gösteriliyor.

Yavaş 'korkaklıkla' itham edilirken, İmamoğlu ise İYİ Parti'nin iç işlerine müdahale etme iddiasıyla karşı karşıya. Ayrıca partide CHP'den gelen iş birliği teklifinin reddedilmesine karşı çıkan isimler ya görevden alınıyor, ya da istifa ediyor.

Tüm bu gelişmelerin gölgesinde İYİ Parti'nin büyükşehirlerde çıkaracağı adaylar da netleşmeye başlıyor. 'Müstakil siyaset' ısrarını sürdüren İYİ Parti, ana muhalefetin güçlü olduğu yerleşim yerlerindeki aday belirleme çalışmalarını hızlandırdı.

Cumhuriyet gazetesinden Selda Güneysu'nun haberine göre İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ilk hamlesinin Ankara, İstanbul, Adana ve Mersin'de 'güçlü isimler' çıkararak bir an önce adayları açıklamak olduğu konuşuluyor.

Partinin, Adana'da Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın karşısına Alparslan Türkeş'in kızı Ayyüce Türkeş Taş'ı çıkaracağı ileri sürülüyor. Mersin'de ise Burhanettin Kocamaz’ın adaylığına kesin gözüyle bakılıyor.

'ÜLKÜCÜ CAMİADA KARŞILIĞI OLAN ADAY'

Yine de iddialara göre parti, Ankara ve İstanbul’da aday çıkarmakta zorlanıyor. Bu illerdeki il ve ilçe teşkilatlarının CHP ile işbirliğinden yana olmasının, partiyi buralarda zora soktuğu ifade ediliyor. Parti, Ankara ve İstanbul için farklı yöntemler geliştiriyor.

İstanbul'da İYİ Parti Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu'nun, Ankara'da ise Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu ve Siyasi İşler Başkanı Oktay Vural'ın adaylığı konuşuluyor. Ancak Zorlu ve Kavuncu'nun adaylığa çekimser yaklaştığı konuşuluyor.

Bazı kurmaylar, partinin Ankara’dan Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın karşısına 'ülkücü camiada ağırlığı olan bir aday' çıkarmaya çalıştığını kaydediyor. Yavaş'ın 2015’ten beri beraber yürüdüğü ancak ekim ayında görevden aldığı 'ülkücü' kökenli başdanışmanı Servet Avcı'ya başkent için teklif götürüleceği kulislerde konuşuluyor.

Teklif için Akşener'in talimat verdiği anlatılıyor.