Sırrı Sakık'tan Süleyman Soylu'ya: Terbiyesiz adam

Kuzey Irak'ta Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde yaşanan çatışmalarda 12 askerin yaşamını yitirmesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) başlıca gündemiydi.

Genel Kurul'da konuyla ilgili olarak söz alan DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık, "Savaş, savaşmayana güzeldir" sözünü alıntılayarak "Ey parlamento, bana gösterin. Geçmişten bugüne kadar, 40 yıllık süre içerisinde bir tek milletvekilinin çocukları ve yakınları ölmüş mü? Asla. Ölmüyor. Ama savaşın faturasını yoksul Anadolu çocukları yaşıyor" ifadesini kullandı.

Sakık, devamında "Ben sizleri yürekten göreve davet ediyorum. Bu topraklarda barışın inşa olmasını istiyorum" sözlerini sarf ettiği sırada geçmiş dönemde İçişleri Bakanlığı görevinde bulunan AKP İstanbul Milletvekili olarak Süleyman Soylu'yla kısa süreli bir tartışma yaşadı.

Soylu, Sakık’a "Ne göreve davet ediyorsun? Savaş devletler arasında olur. Hadi oradan. Kimseyi göreve davet etme, sen PKK'ya laf söyle. Senin kim olduğunu biliyorum" diye seslendi. Sakık'ın yanıtı ise şöyle oldu:

"Bağırma haddini bil. Terbiyesiz adam. Sabahtan beri insanlar konuşuyor, sen orada hamaset yapıyorsun… Başka hiçbir şey bildiğin yok. Bu sokakları, şu masayı tetiklemekten başka hiçbir şey bilmiyorsun."