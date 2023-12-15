İstanbul anketinden AKP'ye kötü haber: İmamoğlu her ay daha da yükseliyor!

"ŞU BİLGİYİ SİZLERLE PAYLAŞALIM"

Her ay düzenli olarak anketlerini paylaşan firma, aralık ayı çalışmalarıyla ilgili kısa bir bilgi notu paylaştı.

Anket şirketi, bugün aralık anketi ile ilgili yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: