İstanbul anketinden AKP'ye kötü haber: İmamoğlu her ay daha da yükseliyor!
Asal Araştırma, Aralık ayı anketinden küçük bir anekdotu takipçileriyle paylaştı. Araştırma şirketi, son sonucu ağustos ayındaki anket sonucuyla karşılaştırarak yazdı.
Türkiye 2024'te yapılacak yerel seçimlere kilitlenmişken, anket sonuçları da peş peşe gelmeye devam ediyor. Son olarak Asal Araştırma, aralık ayı anket çalışmalarının sürdüğünü söyleyerek anketten sürpriz bir sonucu paylaştı.
Anket şirketi ilk olarak ağustos ayında yapılan anketin sonuçlarını paylaştı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yükselişini gözler önüne serdi.
Firmanın ağustos ayı anketinden çıkan sonuçlar şöyle olmuştu:
Katılımcılara "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na oy verir misiniz?" sorusu yöneltildi.
Katılımcıların verdiği yanıtlar şöyle:
Evet oy veririm:%39.6
Hayır oy vermem:%44.7
Fikrim Yok/Cevap Yok:%15.7
ASAL ARAŞTIRMA AĞUSTOS AYI ANKET SONUÇLARI
"ŞU BİLGİYİ SİZLERLE PAYLAŞALIM"
Her ay düzenli olarak anketlerini paylaşan firma, aralık ayı çalışmalarıyla ilgili kısa bir bilgi notu paylaştı.
Anket şirketi, bugün aralık anketi ile ilgili yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
Aralık ayı İstanbul Siyasi Eğilim Araştırmamız devam ediyor..
Sadece şu bilgiyi sizlerle paylaşalım;
Ekrem İmamoğlu’na oy veririm diyenlerin oranı;
Aralık 2023:%41,5
Ekrem İmamoğlu’nun başarı oranı;
Aralık 2023:%39,8
2 PUANLIK ARTIŞ
Anket şirketinin önceki verileri ile karşılaştırıldığında İmamoğlu'nun ağustos ayından beri 2 puan yükseldiği görüldü. AKP'nin İmamoğlu karşısına kimi aday olarak çıkaracağı ise henüz netlik kazanmadı.