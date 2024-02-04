Bahçeli "büyük oyunu" çözdü: Alper Gezeravcı'nın uzaya gittiği şu dönemde Dilber karakterinin servis edilmesi manidar bir komplo

MHP Lideri Devlet Bahçeli, İnci Taneleri dizisini hedef alarak, "Manidar bir komplo emaresi taşımaktadır" dedi.

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Bahçeli "büyük oyunu" çözdü: Alper Gezeravcı'nın uzaya gittiği şu dönemde Dilber karakterinin servis edilmesi manidar bir komplo

Cumhur İttifakı ortaklarından MHP'nin Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'İnci Taneleri' dizisini hedef aldı.

Manisa'da düzenlenen "Cumhur Bizim Türkiye Hepimizin" temalı açık hava toplantısında konuşan Bahçeli, ayrıca taksi şoförünü bıçaklayarak katleden kişiyi de hedef aldı.

Bahçeli'nin sözleri şöyle:

"Kalleşliğe bile taş çıkartacak namertlikte vuruldu ve hayattan kopartıldı. DEM’ci ve bölücü bu caninin cinayetten hemen sonra herkese güvenmeyeceksin sözü de kamera kayıtlarına yansıdı. Taksi şoförümüze Allahtan rahmetler niyaz ediyorum. Türkiye’nin huzurunu kaçırmak, insanımızın can ve mal güvenliğini kundaklamak için afal halde olan alçakların başına dünyayı yıkmalıyız.

'VATANDAŞLIKTAN ÇIKARILSIN'

Teröristler uç örgütleri bozguncular casuslar iç ve dış ihanet cephesi, yeminli Türkiye düşmanları, fitne ve fesat üretimi yapan namus yoksunları kara propagandalarına hız kesmeden devam etseler de birbirimize güvenmekten birbirimize sarılmaktan birbirimizin can evi olmaktan vazgeçmeyeceğiz. Kötülüğe teslim olmayacağız. Tüm insanlarımızın hayatına kasteden hainlerin bir daha güneş ışığı görmemeleri beklentim ve temennimdir. Taksi şoförümüzü katleden alçaklığın cezasını çekmekle birlikte vatandaşlıktan çıkartılması hayat boyunca rezil ve rüsva şekilde yaşaması adalet ve hakkaniyet mecburiyetidir.

'BİR KOMPLO EMARESİ TAŞIMAKTADIR'

Alper Gezeravcı kardeşimizin uzaya gittiği şu dönemde bir dizi vasıtasıyla Dilber karakterinin servis edilmesi de bir başka örtülemez çelişki ve zamanlama itibariyle manidar bir komplo emaresi taşımaktadır."

NE OLMUŞTU?

Senaryosunu Yılmaz Erdoğan'ın yazdığı İnci Taneleri dizinde Dilber karakterini canlandıran Hazar Ergüçlü, yaptığı pavyon dansıyla gündem olmuştu.

Kaynak: Gerçek Gündem

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