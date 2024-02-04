CHP'li Toprak Merkez Bankası'ndaki değişim hakkında konuştu: Yeni başkan yine ABD’den ve aileden

CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, haftalık değerlendirme raporunu bugün yayınladı.

Toprak, raporunda Merkez Bankası'nda yaşanan değişime de dikkat çekti.

Erdoğan Toprak'ın açıklamaları şöyle:

"Rasyonel politikalara geçiş ve uluslararası para piyasalarından dış kaynak temin etmesi umuduyla Merkez Bankası’nın (MB) başına getirilen Gaye Erkan, 8 ayda görevden ayrıldı. Tek adam yönetiminde MB Başkanlığı sıradanlaştı. Atanan yeni başkan yine ABD’den ve aileden. Merkez Bankası yönetimi, kasası, rezervleri, Cumhurbaşkanının sözünden çıkmayacak, hem partiden hem de aileden yakın bir isme emanet edildi. Son toplantıda seçime kadar faiz artışına ara verildiği için en az 3 ay, faiz konusunda Erdoğan ile karşı karşıya gelmeyecek."

NE OLMUŞTU?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yönetimindeki yeni dönemde Merkez Bankası Başkanlığı'na atanan, ilk kadın başkan Hafize Gaye Erkan, 7 ay 23 gün sonra "görevden affını" istemiş ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından görevinden alınmıştı.

Erkan'ın yerine Fatih Karahan getirilmişti.

Kaynak: ANKA