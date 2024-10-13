İmralı ile Görüşmeler Başladı mı? AKP’li İsimden Çok Konuşulacak Çıkış

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin TBMM yasama yılı açılışında DEM Parti sıralarına giderek el sıkışması sonrası Ankara kulislerinde yeni bir ‘çözüm süreci’ mi başlayacak tartışmalarına yol açtı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Bahçeli’nin çıkışını takdirle karşılaması da bu iddiaları güçlendirmişti.

‘İSTİKŞAFI GÖRÜŞMELER BAŞLADI’ İDDİASI

Öte yandan Al Monitor, hükümet yetkilileri ile terör örgütü PKK’nın lideri Öcalan ile arasındaki görüşmelerin yeniden başlayabilmesi için istikşafi görüşmelerin başladığını iddia etmişti.

“HİÇBİR SAKINCA BULMAM”

Konuyla ilgili konuşan eski AKP Milletvekili Mehmet Metiner, söz konusu iddiaları değerlendirdi. Yakın dönemde Öcalan-Kandil hattında yaşanan gelişmelere dair bir bilgisinin olmadığını ifade eden Metiner, "Ankara ile Öcalan'ın görüşmesinde hiçbir sakınca bulmam" şeklinde konuştu.

“ANLAMLI BULURUM”

Metiner açıklamaların devamında, "Öcalan'ın bu süreçte, Suriye'nin kuzeyinde, Türkiye'ye karşı kullanılan PYD'ye yönelik eleştirileri varsa bunu dile getirmesini faydalı bulurum. DEM siyasetinin yeni dönemde, ABD-İsrail ittifakı yerine Filistin ve Türkiye'nin yanında konumlanmasını anlamlı bulurum" İfadelerini kullandı.

“BÜTÜN İPLERİ İSRAİL VE ABD’NİN ELİNDE”

Terör örgütü PKK'nın silah bırakmasında terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın bir etkisinin olacağını düşünmediğini dile getiren Metiner, "Çünkü Kandil'de bunun bir karşılığı yok. Bütün iplerin İsrail ve ABD'nin elinde olduğu bir PKK'dan bahsediyoruz. Ben silah bıraktırma odaklı bir sürecin başlatılmasının doğru olmayacağını, bunun karşılık bulmayacağını, PKK yönetimi istese bile bunu yapamayacağı kanaatindeyim. Siyasal iklim oluşmadan, sadece PKK'ya silah bıraktırmak üzerinden başlayacak bir süreç Türkiye'ye çok şey kaybettirir" diyerek açıklamalarını sonlandırdı.

GÖRÜŞME İDDİALARI NEREDEN ÇIKTI?

Gazeteci Amberin Zaman, 11 Ekim'de, Al Monitor'daki haberinde, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın İmralı'dan Kandil'deki örgüt yönetimi ile irtibata geçtiğini yazmıştı.

Haberde, "Hükümet ile Öcalan arasında fiili müzakerelerin yeniden düzenlenmesi için istikşafi görüşmeler başladı" diyen Zaman, "İmralı Cezaevi’nde tutulan Abdullah Öcalan’ın PKK liderleriyle doğrudan görüşmesine izin verildi" iddiasında bulunmuştu.

Zaman'ın "Kürt dosyasını yakından bilen" diye tanımladığı ve konuştuğu üç kaynaktan biri, “Öcalan, Kandil Dağı’ndaki PKK liderlerine silahlarını bırakmayı müzakere etmenin zamanının geldiğini söylediğini” aktarmıştı.

Kaynak: Euronews