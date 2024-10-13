Özgür Özel'den Numan Kurtulmuş'a Sert Tepki! 'İlk 4 Maddeye El Uzatanın Elini Kıracağız!'

Anayasanın 3'üncü maddesini hedef alan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a, CHP lideri Özgür Özel'den sert bir tepki geldi. Özel, HÜDA PAR'ın tartışma alanını genişletmek için böyle bir açıklama yapıldığını savunarak, "İlk 4 maddeye el uzatanın elini kıracağız!" dedi.

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un iki gün önce yaptığı konuşmada, anayasanın 3'üncü maddesinin değişebileceği sinyalini vermesi büyük tepki tepki çekti. Anayasanın dokunulmaz olarak görülen bir maddesine yaptığı yorum nedeniyle Kurtulmuş'a birçok kesimden eleştiri geldi.

Özgür Özel'den Numan Kurtulmuş'a Sert Tepki! 'İlk 4 Maddeye El Uzatanın Elini Kıracağız!' - Resim : 1

TBMM Başkanı, söz konusu konuşmasında "Bu devletin aslı millettir. Devlet milletin işlerini iyi yönetmek için vardır. Mesela çok sıradan gibi gözüken, Anayasada yer alan 'Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür' tabiri bu perspektiften bakıldığında değiştirilmelidir. Çünkü devletin ülkesi olmaz, devletin milleti olmaz. Bu metin, 'milletin gücü üzerine yükselen devlet anlayışı' ile yeniden ele alınmasının önemli olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Özgür Özel'den Numan Kurtulmuş'a Sert Tepki! 'İlk 4 Maddeye El Uzatanın Elini Kıracağız!' - Resim : 2

'HÜDA PAR'A BİR ŞEY DİYEMİYORSUNUZ'

Kurtulmuş'un bu sözlerine tepki gösteren bir isim de CHP Genel Başkanı Özgür Özel oldu. CHP lideri, Muğla'daki konuşmasında bu açıklamaya “Tayyip Bey HÜDAPAR’a bir şey diyemiyor. Bahçeli HÜDAPAR’a bir şey diyemiyor. Numan Bey aklı sıra HÜDAPAR’ın tartışma alanını genişletecek… İlk 4 maddeye el uzatanın elini kıracağız!” şeklinde sert bir yanıt verdi.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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