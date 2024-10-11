MHP lideri Bahçeli Elini Uzattı, Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Kıymetli' Buldu: DEM Parti Kulisleri Hareketlendi! Yeni Çözüm Süreci mi Başlıyor?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Meclis'te DEM Parti Grubu ile tokalaşması siyaset arenasının ana gündem maddelerinden biri olmaya devam ediyor. Bu tartışmalar sonrası MHP lideri Bahçeli, DEM Parti grubuyla tokalaşmasını "Gelin Türkiye partisi olun" çağrısı olarak nitelendirmiş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Bahçeli'nin DEM Partili vekillerle tokalaşmasını 'kıymetli' bulduklarını söyledi.

'YENİ ÇÖZÜM SÜRECİ Mİ?'

İki liderin bu açıklamaları sonrası kulisler bir kez daha ısındı. Bu kez 'çözüm süreci' sesleri yükselmeye ve ihtimaller konuşulmaya başladı. Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi de bu ihtimallere değindiği "Yeni çözüm süreci mi?" başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Yazıda Selvi, "Cumhur İttifakı’nın iki lideri Erdoğan ve Bahçeli’den güçlü mesajlar gelince bir anda Ankara’da yeniden bir çözüm süreci mi başlıyor beklentisi oluştu. Çözüm sürecinde yaşanan deneyimler ışığında söylüyorum, eski çözüm sürecinin bir benzeri yaşanmaz. Çünkü PKK ve onun siyasi uzantıları çözüm sürecini sabote etti" ifadelerini kullandı.

'DEM PARTİ'NİN NE YAPACAĞINI GÖRMEK GEREKİYOR'

Selvi'nin ifadeleri şöyle:

"Yeni bir çözüm süreci yok. Ama Erdoğan ve Bahçeli’nin başlattığı bu sürecin nereye gideceğini görmek için beklemek gerekiyor. Çünkü bu süreç ne MHP’nin ne de AK Parti’nin yetkili kurullarında konuşulmuş değil. İki lider, Türkiye’nin bekası için inisiyatif geliştirdiler. Bundan sonrası için DEM Parti’nin ne yapacağını görmek gerekiyor. O nedenle diyorum ki bu işin biraz olgunlaşmasını beklemek gerekiyor. Erken yapılan yorumlar isabetli olmaz."

BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

Bahçeli, DEM Parti grubuyla tokalaşmasına ilişkin "Siyasette hiç kimseyle, hiçbir partiyle kategorik olarak alıp veremeyeceğiz, konuşup çözemeyeceğiz bir şey yoktur" diye konuşmuştu.

DEM Parti Grubu ile tokalaşması ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Bahçeli, "Doğaçlama olmayan bu iyi niyetli tutumumu, siyasi nezaketten öte önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı çarpışması ve yeni anayasa için cephe genişletme çabası olarak görenler mayın tarlasında söğüt gölgesi arayan zavallı biçarelerdir. Uzattığım el, milli birlik ve kardeşliğimizin mesajıdır. Uzattığım el, İlk Meclisin ve Sayın Cumhurbaşkanı'mızın isabetli sözlerinin meşale gibi yanan aydınlığıdır. Uzattığım el, 'Gelin Türkiye partisi olun, gelin teröre cephe alın, gelin bin yıllık kardeşliğimizde kenetlenin' temenni ve teklifidir. Biz, gelişigüzel, keyfekeder, can sıkıntısından, anlık dürtülerle, dümenden ve düzenden el uzatmayız. Biz durduk yere el vermeyiz, öylesine yerimizden kalkıp da el sıkmanın merakına tevessül ve teşebbüs etmeyiz" ifadelerini kullanmıştı.

Bahçeli, şunları söylemişti: "DEM'e evvela düşen sorumluluk, uzanan bu samimi elin kıymet hükmünü anlaması, dahası Türkiye partisi olması yönünde bir eşik olarak algılayıp değerlendirmesidir. Türk ve Türkiye Yüzyılı'nda sıfırlanmış terör ve bölücülük melanetinden sonra, aşımızı beraber taşıralım, işimizi birlikte artıralım, huzur ve güvenliğimizi el ele çoğaltalım, nitekim dünya genelinde Türkiye Cumhuriyeti'nin yeryüzü cenneti olmasını sağlayalım."

CUMHURBAŞKANI NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin DEM Partili vekillerle tokalaşmasını ve devamında yaptığı açıklamaları çok kıymetli bulduklarını söylemişti. Erdoğan, "Cumhur İttifakı'nın uzattığı elin muhatapları tarafından da layıkıyla anlaşılmasını umut ediyoruz" demişti.

Erdoğan, "Bahçeli’nin Meclis’in ilk günün de ve dün yaptığı açıklamaları takdirle karşılıyoruz. Cumhur İttifakı’nın uzattığı elin muhatapları tarafından anlaşılmasını bekliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.