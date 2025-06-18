İmralı Heyetinde Sırrı Süreyya Önder'in Yerine Kim Gelecek?

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Eski TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in, geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından İmralı Heyeti’nde boşalan koltuk için yeni bir isim belirlendi. DEM Parti tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda, Mardin Milletvekili ve eski HDP Eş Genel Başkanı Prof. Dr. Mithat Sancar, heyete dahil edildi. Sancar, bundan sonraki İmralı ziyaretlerinde görev alacak.

Sırrı Süreyya Önder’in vefatıyla birlikte heyette oluşan boşluk, parti yönetiminin aldığı karar doğrultusunda Sancar ile dolduruldu. Heyetin mevcut üyeleri arasında DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve Avukat Özgür Erol yer almaya devam edecek. İmralı Heyeti, PKK lideri Abdullah Öcalan ile son görüşmesini 21 Nisan 2025’te gerçekleştirmişti. Sancar’ın heyete katılımıyla, bir sonraki ziyarette yeni görev dağılımının yapılması bekleniyor.

SİNEMACI, YAZAR, SİYASETÇİ... SIRRI SÜREYYA ÖNDER KİMDİR?

Sırrı Süreyya Önder, 7 Temmuz 1962’de Adıyaman’da Türka Türkmen kökenli bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Babası, 1960’larda Türkiye İşçi Partisi’nin Adıyaman kurucusu ve il başkanıydı. Sekiz yaşında babasını sirozdan kaybeden Önder, annesi ve dört kardeşiyle dedesinin evine taşındı.

Çocukluğunda fotoğrafçı çırağı, mevsimlik işçi ve lastik tamircisi olarak çalıştı. Adıyaman Lisesi’nde okurken, 1978’de Maraş Katliamı’nı protesto ettiği için tutuklandı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni kazansa da 12 Eylül Darbesi sırasında siyasi faaliyetleri nedeniyle 12 yıl hapse mahkûm edildi ve yedi yıl hapis yattı.

Cezaevi sonrası kamyon şoförlüğü, inşaat işçiliği gibi işlerde çalıştı; Ukrayna ve Moskova’da bulundu. 2003’te Barış Pirhasan’ın senaryo atölyesine katılarak sinema kariyerine başladı. 2006’da “Beynelmilel” filmiyle yönetmen ve senarist olarak adını duyurdu. “O… Çocukları”, “F Tipi Film” gibi yapımlarda yer aldı. BirGün, Radikal ve Özgür Gündem gazetelerinde köşe yazarlığı yaptı.

Siyasete 2011’de Emek, Demokrasi ve Özgürlük Bloku’nun bağımsız adayı olarak İstanbul milletvekili seçilerek adım attı. 2014’te HDP’den İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu ancak seçilemedi. 2015’te Ankara milletvekili seçildi. 2013-2015 çözüm sürecinde İmralı ve Kandil’e giderek önemli bir rol oynadı. 2018’de “terör örgütü propagandası” suçlamasıyla 43 ay hapis cezasına çarptırıldı, 2019’da Anayasa Mahkemesi’nin hak ihlali kararıyla tahliye edildi. 2023’te DEM Parti’den İstanbul milletvekili ve TBMM Başkanvekili oldu. Önder, toplumsal adalet, barış ve eşitlik mücadelesiyle tanınan, mizahi ve samimi kişiliğiyle sevilen bir isimdi.

Kaynak: NTV