İktidara Yakın Bir İş İnsanı Daha İtirafçı Oldu

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İBB Operasyonları çerçevesinde Danış Asfalt sahibi Serbülend Danış hakkında gözaltı kararı verilmişti. Tutuklanan Danış’ın 17 Haziran tarihinde itirafçı olduğu öğrenildi.

ÖDEMESİNİ ALAMADIĞINI ÖNE SÜRDÜ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdiği İfadesinde 2016 yılında Danış Asfalt isimli firmayı kurduğunu aktaran Danış, “2022 yılından bu yana İBB ve iştiraklerinden çeşitli ihalelere katılarak iş aldım. Normalde katılmış olduğum ihaleler agrega (mıcır) alımı ihaleleriydi ve küçük miktarlı işlerdi. İhale bedelleri küçük olduğu için bunların ödemeleri normal seyrinde 3-4 ay sonra yapıldı.

2023 yılına geldiğimizde İBB Yol Bakım ve Onarım Müdürlüğü'nün yapmış olduğu 2023/1132164 İKN numaralı ihaleye teklif verdim ve bu ihaleyi kazandım. Bu ihalenin bedeli 1.006.378.451,00 TL’ydi ve 2024 yılında idare ile imzalamış olduğum sözleşme kapsamında Şubat ayında işe başlayarak yaklaşık 1 yıl sürecek asfalt döküm ve serim işi yaptım. Normalde her ay yaptığım iş karşılığı hak edişlerimin düzenlenerek ödemelerimin yapılması gerekiyordu, 3 ay boyunca çalışmama rağmen hiçbir ödeme yapılmadı ve içeride yaklaşık 380 milyon civarında bir alacağım birikti.

Personellerim belediyeden alacaklarımızı talep etseler de tarafımıza çok küçük bir miktar bir ödeme yapıldı. Daha sonra ödemelerim yine yapılmayınca alacak miktarım 500 milyonlara kadar çıktı. 2024 yılının Nisan ayı sonlarına doğru daha öncesinden tanımadığım Baki Aydöner isimli şahıs 0535 959 .. .. numaralı hat üzerinden 0533 371 .. .. numaralı hattımı Facetime isimli uygulama üzerinden arayarak kendisini tanıttı ve belediyedeki alacaklarımla ilgili olarak benimle görüşmek istediğini söyledi” dedi.

'SİSTEMİ BİLİYOR MUSUN?'

Bu konuşmadan birkaç gün sonra Vadi İstanbul'da bulunan bir işletmede Baki Aydöner ile buluştuğunu öne süren Danış, “Burada bana yapmış olduğum iş gereği bir sürü alacağımın biriktiğini belirterek, "Alacaklarını almak istiyorsan sistemi biliyor musun?" diye sordu. Ben de kendisine sistemi bilmediğimi, daha öncede iş aldığımı ve ödemelerin yapıldığını, sistemle de bir ilgimin olmadığını söyledim. Kendisi bana bu iş ile ilgili olarak herhangi bir para vermeden sistemden ödeme alamayacağımı söyledi. Ben de herhangi bir şekilde kimseye para vermeyeceğimi ve ödemelerimin yapılması gerektiğini söyledim. 1-2 ay beklesem de yine ödemelerim yapılmadı.

'PARA VERMEZSEN ÖDEMELERİN YATMAYACAK'

1-2 aylık süreç içerisinde kendisi ile 2024 yılı Mayıs ve Haziran ayları içerisinde Vadi İstanbul'da bulunan Vakko kafe ve Taksim'de bulunan Midpoint kafede yüz yüze görüştüm. Bu görüşmeler öncesinde kendisi beni yine Facetime'dan arayarak buluşacağımız yeri söyler ve daha sonra whatsaptan konum gönderirdi. Haziran sonu Temmuz başı gibi Vadi İstanbul'da otururken bana hala ödemeleri alamadığımı, bu işle ilgili olarak para vermediğim takdirde ödemelerimin yatmayacağını söyledi. Bu süreç boyunca ben de ekonomik olarak zor duruma düştüğüm için teklifini kabul etmek zorunda kaldım. Ancak paramın olmadığını sadece şahsıma ait olan taşınmazların bulunduğunu ve bunları devredebileceğimi söyledim” iddiasında bulundu.

'ELDEN HİÇBİR ÖDEME YAPILMADI'

Danış ifadesinin devamında şunları söyledi:

“Benden Şile ilçesinde bulunan 2 adet taşınmazı kardeşi olan Bulut Aydöner'in sahibi olduğu Hasanoğlu DTM Mobilya İnşaat isimli firmaya devretmemi söyledi. Ben de 01 Temmuz 2024 tarihinde Şile İlçesi Balibey Mahallesinde bulunan 368 ada 25 parseli Bulut Aydöner'in şirketine devrettim. Bu devir yapılırken ben şirketten yetkili bir personeli gönderdim, Bulut Aydöner ise kendisi gelmiş, ben 01 Temmuz 2024 tarihinde ilk taşınmazı devrettikten sonra 02 Temmuz 2024 tarihinde Danış Asfalt isimli şirketime almış olduğum ihalenin hak edişleri kapsamında 70.690.000,00 TL ve 89.398.300,50 TL'lik 2 adet hemen ödeme yapıldı. Benden yine Şile İlçesi Balibey Mahallesinde bulunan 368 ada 26 parsel sayılı taşınmazı da kardeşinin şirketine devretmemi istedi. Hasanoğlu DTM Mobilya İnşaat isimli firmaya 13 Ağustos 2024 tarihinde bu taşınmazı da devrettim.

Bu tarihten sonra benim almış olduğum ihale ile ilgili olarak ödemelerim düzenli bir şekilde yapılmaya başlandı. Ödemelerimin hangi tarihte yapıldığını gösterir cari hesap dökümlerini dosyaya ibraz ediyorum. Bu her iki taşınmazın satışı ile ilgili olarak ne bana ne de herhangi bir yakınıma banka kanalıyla ya da elden hiçbir ödeme yapılmadı. 2025 yılının şubat ayına geldiğimizde yine Baki Aydöner beni arayarak Vadi İstanbul'daki Vakko kafeye davet etti. Burada bana, ‘kendilerine operasyon yapılabileceğini, 2024 yılında devrettiğim 2 adet taşınmazın devrinin herhangi bir bedel ödemesi yapılmadığından ve usulsüz olarak alınması nedeniyle problem yaşayabileceklerini' söyleyip bunlarla ilgili geçmişe yönelik olarak aramızda bir sözleşme tanzim edip senet karşılığı bu taşınmazlar devredilmiş gibi göstermemiz gerektiğini söyledi.

Bunun üzerine 12 Şubat 2025 ve 18 Şubat 2025 tarihlerinde kardeşim olan Taylan Danış, Pendik ilçesinde bir Beko bayiine giderek Bulut Aydöner ile buluştu ve orada geçmişe yönelik olarak 02 Ağustos 2024 ve 26 Haziran 2024 tarihli 2 adet sözleşme imzaladılar. Bu görüşmelere ben katılmasam da öncesinde sözleşmeyi bana getirdikleri için ben imzalayıp tekrardan kardeşime vermiştim. Kardeşim Taylan 0533 371 .. .. numaralı hattı kullanır. İfadesi alındığında beyanlarımı doğrulayacağı gibi HTS kayıtlarından da bu husus tespit edilebilir. Burada bana 2 adet senet vermiş gibi gösterdikten sonra bu senetleri kardeşimin yanında yırtarak atmış.

'ZORAKİ TAŞINMAZLARIN DEVRİNİ SAĞLADILAR'

Bu sahte senetleri yırtmadan önce kardeşim fotoğrafını çektiği için sözleşme suretleriyle birlikte dosyaya ibraz ediyorum. Alıcı kısmında Hasanoğulları DTM Oto. İnş. İsimli şirketin kaşesi yer alır, bu görüşmeler kaşe altında belirtilen Pendik Şube Batı Mah. 23 Nisan Cad. No:10A Pendik İstanbul adresinde gerçekleşmiştir. Her ne kadar geçmişe yönelik olarak düzenlenen sahte senet ve sözleşmede araziler 5.200.000,00 ve 5.500.00,00 TL karşılığında satılmış gibi gösterilse de bu arazilerin yaklaşık değeri 50.000.000,00 TL civarındadır. Benim bu arazileri devrettiğim süreçte ise 500 milyon civarında bir alacağım İBB'de birikmişti. Ben de mecbur bırakılarak yüzde 10 oranında alacaklarımdan bedel tahsil edilmiştir.

İzah ettiğim gibi 2023 yılında kazanmış olduğum 2023/1132164 ikn numaralı ihale kapsamında hak ettiğim ödemelerimin tarafıma yapılması için sistem diye tabir ettikleri bir yapıya zoraki taşınmazlarımın devrini sağlamışlardır. Ben bu süreç içerisinde sadece Baki Aydöner ile görüştüm. Kardeşi Bulut Aydöner ile hiç bir araya gelmedim. Bu arazileri benden devraldıktan sonra akıbetini bilmemekteyim. Ben Baki Aydöner haricinde İBB'de görevli başka herhangi bir kişi ile bu şekilde başkaca bir görüşme gerçekleştirmedim. Baki Aydöner ile yapmış olduğum telefon görüşmelerinin ekran görüntülerini dosyaya ibraz edeceğim.”