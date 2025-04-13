'İmamoğlu'na Özgürlük' Kampanyasında 10 Milyon Barajı Aşıldı

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) daha önce duyurduğu 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinglerini ilki bugün Samsun'da gerçekleştirildi.

10 MİLYON BARAJI AŞILDI

Mitingde CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması ve erken seçim yapılması için başlatılan imza kampanyasına dair konuştu.

Kampanya kapsamında toplanan imza sayısının 10 milyonu aştığını duyuran Özel, hedeflerinin büyük ve yollarının uzun olduğunu ifade etti.

Özel, konuşmasında Ekrem İmamoğlu'nun selamını getirdiğini Samsunluların da dayanışma duygularını kendisine iletileceğini belirterek, başlatmış oldukları imza kampanyasını mitinge katılanlara emanet etti.

Kampanya kapsamında, çalınmadık kapı, gidilmedik kimse bırakılmamasını isteyen Özel, "Dünya tarihinin en büyük imza kampanyasında, dünya siyaset tarihinin en büyük güvensizlik oylamasında, seçmenin yarısından bir fazlasına ulaşıp, onlardan ‘Adayımı yanımda, sandığımı önümde’ demek istediği imzaları alacağız" ifadelerini kullandı.

Özel, "Bugüne kadar biz Cumhuriyet Halk Partililer olarak Ekrem Başkan’ın adaylığı ve imza kampanyası üzerinden yürürken elbette tüm milletimize açıktı. Ancak diğer siyasi partilerin de talepleriyle bundan sonra kampanya herkesin" sözleriyle imza kampanyasının herkese ait olduğunu dile getirdi.

İmza kampanyasının daha kapsayıcı bir evreye girdiğine dikkat çeken Özel, yapılan son sayımlarla birlikte toplanan imza sayısının 10 milyonu aştığını belirtti.

Hedeflerinin büyük, yollarının uzun olduğunu söyleyen Özel, seçmenlerin yarısından bir fazla imzaya ulaşana kadar hep birlikte çalışacaklarını açıkladı.

Kaynak: Haber Merkezi