'İmamoğlu'na Özgürlük' Kampanyasında 10 Milyon Barajı Aşıldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Samsun'da 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinginde konuştu. Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması ve erken seçim yapılması için başlatılan imza kampanyası hakkında da konuşan Özel, toplanan imza sayısının 10 milyonu geçtiğini açıkladı.

Son Güncelleme:
'İmamoğlu'na Özgürlük' Kampanyasında 10 Milyon Barajı Aşıldı

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) daha önce duyurduğu 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinglerini ilki bugün Samsun'da gerçekleştirildi.

10 MİLYON BARAJI AŞILDI

Mitingde CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması ve erken seçim yapılması için başlatılan imza kampanyasına dair konuştu.

Kampanya kapsamında toplanan imza sayısının 10 milyonu aştığını duyuran Özel, hedeflerinin büyük ve yollarının uzun olduğunu ifade etti.

Özel, konuşmasında Ekrem İmamoğlu'nun selamını getirdiğini Samsunluların da dayanışma duygularını kendisine iletileceğini belirterek, başlatmış oldukları imza kampanyasını mitinge katılanlara emanet etti.

Kampanya kapsamında, çalınmadık kapı, gidilmedik kimse bırakılmamasını isteyen Özel, "Dünya tarihinin en büyük imza kampanyasında, dünya siyaset tarihinin en büyük güvensizlik oylamasında, seçmenin yarısından bir fazlasına ulaşıp, onlardan ‘Adayımı yanımda, sandığımı önümde’ demek istediği imzaları alacağız" ifadelerini kullandı.

Özel, "Bugüne kadar biz Cumhuriyet Halk Partililer olarak Ekrem Başkan’ın adaylığı ve imza kampanyası üzerinden yürürken elbette tüm milletimize açıktı. Ancak diğer siyasi partilerin de talepleriyle bundan sonra kampanya herkesin" sözleriyle imza kampanyasının herkese ait olduğunu dile getirdi.

İmza kampanyasının daha kapsayıcı bir evreye girdiğine dikkat çeken Özel, yapılan son sayımlarla birlikte toplanan imza sayısının 10 milyonu aştığını belirtti.

Hedeflerinin büyük, yollarının uzun olduğunu söyleyen Özel, seçmenlerin yarısından bir fazla imzaya ulaşana kadar hep birlikte çalışacaklarını açıkladı.

Özgür Özel'den Silivri Sevkleri İçin Çarpıcı İddia: 'İftiraya Zorlayacaklar'Özgür Özel'den Silivri Sevkleri İçin Çarpıcı İddia: 'İftiraya Zorlayacaklar'Siyaset
İmamoğlu'ndan Silivri Sevklerine Tepkiİmamoğlu'ndan Silivri Sevklerine TepkiSiyaset

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Ekrem İmamoğlu Özgür Özel CHP
Son Güncelleme:
İBB Tutukluları Neden Farklı İllere Nakledildi? Bakan Tunç Silivri Operasyonunun Perde Arkasını Açıkladı İBB Tutukluları Neden Farklı İllere Nakledildi? Bakan Tunç Silivri Operasyonunun Perde Arkasını Açı
Google Keşfet’te Dev Adım: Masaüstüne Taşınıyor Google Keşfet’te Dev Adım: Masaüstüne Taşınıyor
Özgür Özel'den Silivri Sevkleri İçin Çarpıcı İddia: 'İftiraya Zorlayacaklar' Özgür Özel'den Silivri Sevkleri İçin Çarpıcı İddia
Fenomen Gelin Adayı Songül Yıllar Sonra Ortaya Çıktı: Değişimi Görenleri Şaşırttı Fenomen Gelin Adayı Songül Yıllar Sonra Ortaya Çıktı: Değişimi Görenleri Şaşırttı
ÇOK OKUNANLAR
Bunu Bilmeyen Tapu Sahibi Yandı! Bilmeyene Büyük Masraf Çıkacak Bunu Bilmeyen Tapu Sahibi Yandı! Bilmeyene Büyük Masraf Çıkacak
Gram Altın ve Ons Altını Olanlar Dikkat! 5 Yıl Sonra Bir İlk, Büyür Rekor Oldu Gram Altın ve Ons Altını Olanlar Dikkat! 5 Yıl Sonra Bir İlk, Büyür Rekor Oldu
SSK, Bağ-Kur ve Tüm Emeklileri Yıkan Kara Haber: SGK Uzmanı Özgür Erdursun Açıkladı! SSK, Bağ-Kur ve Tüm Emeklileri Yıkan Kara Haber: SGK Uzmanı Özgür Erdursun Açıkladı!
Doğan Holding'den Dev Adım! Rekor Olacak Doğan Holding'den Dev Adım! Rekor Olacak
En Nadide Hasat Yapıldı! Yılda Sadece Mart Ayında Çıkıyor Dağlarda Kendiliğinden Yetişiyor: Kilosu 250 Lirayı Geçti En Nadide Hasat Yapıldı! Yılda Sadece Mart Ayında Çıkıyor Dağlarda Kendiliğinden Yetişiyor