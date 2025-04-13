İBB Tutukluları Neden Farklı İllere Nakledildi? Bakan Tunç Silivri Operasyonunun Perde Arkasını Açıkladı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İBB soruşturmasında tutuklanan 14 ismin Marmara Ceza İnfaz Kurumu’ndan Kocaeli Cezaevi’ne nakledildiği iddiasına ilişkin flaş bir açıklama yaptı. Nakil işleminin güvenlik düzeninin korunması amacıyla gerçekleştiğini belirten Bakan Tunç ‘Bu uygulama, soruşturmanın adil ve etkin bir şekilde yürütülmesi amacıyla ilgili mevzuat gereğince gerçekleştirilmiştir’ dedi.

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İBB Tutukluları Neden Farklı İllere Nakledildi? Bakan Tunç Silivri Operasyonunun Perde Arkasını Açıkladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan ‘terör’ ve ‘kent uzlaşısı’ soruşturması devam ederken, CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın sosyal medya hesabından bir açıklama yapmıştı. Günaydın Murat Ongun, Hüseyin Köksal, Murat Kapki, Nihat Sütlaş, Adem Soytekin, Tuncay Yılmaz, Fatif Keleş, Necati Özkan ve Serdal Taşkın'ın çevre illere nakledildiğini öne sürmüştü.

İBB Tutukluları Neden Farklı İllere Nakledildi? Bakan Tunç Silivri Operasyonunun Perde Arkasını Açıkladı - Resim : 1

KOCAELİ CEZAEVİNE NAKLEDİLİYORLAR

CHP’li Günaydın X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer vermişti:

İBB soruşturmasında tutuklananlardan Murat Ongun ve Hüseyin Köksal Çorlu, Murat Kapki, Nihat Sütlaş, Adem Soytekin ve Tuncay Yılmaz Tekirdağ, Fatih Keleş, Necati Özkan ve Serdal Taşkın Kocaeli Cezaevine naklediliyorlar. “Ne kadar dağıtırsan o kadar iyi” diye talimat var anlaşılan.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın’ın paylaşımının ardından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan konuya ilişkin bir açıklama geldi. Bakan Tunç ‘Nakil işlemleriyle ilgili bazı çevrelerce ileri sürülen ‘savunma hakkının kısıtlandığı’ yönündeki değerlendirmeler, gerçek dışıdır ve kamuoyunu yanıltmaya yöneliktir’ dedi.

İBB Tutukluları Neden Farklı İllere Nakledildi? Bakan Tunç Silivri Operasyonunun Perde Arkasını Açıkladı - Resim : 2

'MEVZUAT GEREĞİNCE...'

Bakan Tunç, resmi hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İstanbul Büyükşehir Belediyesi yöneticilerinin de aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında yürütülen adli soruşturmalar çerçevesinde, Marmara Ceza İnfaz Kurumlarında bulunan 14 tutuklunun soruşturma süreçlerinin sağlıklı şekilde yürütülebilmesi ve ceza infaz kurumlarındaki güvenlik düzeninin korunması amacıyla ‘Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un 53. Maddesi uyarınca farklı ceza infaz kurumlarına nakilleri yapılmıştır. Nakil işlemleriyle ilgili bazı çevrelerce ileri sürülen ‘savunma hakkının kısıtlandığı’ yönündeki değerlendirmeler, gerçek dışıdır ve kamuoyunu yanıltmaya yöneliktir. Bu uygulama, soruşturmanın adil ve etkin bir şekilde yürütülmesi amacıyla ilgili mevzuat gereğince gerçekleştirilmiştir.

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Kaynak: Haber Merkezi

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