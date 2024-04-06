İmamoğlu ile Yavaş, seçimden sonra ilk kez bir araya geldi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu, yeni seçilen 16 ilçe belediye başkanı ile birlikte bugün Anıtkabir'i ziyaret etti. Ardından Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı makamında ziyaret etti. Görüşmeye Mansur Yavaş'ın Nursen Yavaş da katıldı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş’ı ziyaret ettik, başkentimizdeki başarısı için tebrik ettik. Geçen dönem olduğu gibi bu dönem de birlikte ülkemiz için güzel işlere imza atacağız" ifadelerini kullandı.