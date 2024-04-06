Veli Ağbaba: Malatya'da yeni bir dönem başladığına inanıyorum

CHP’nin yerel seçimlerde Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, gençlerle iftar programında bir araya geldi. 3 bin civarında gencin katıldığı iftar programında konuşan Ağababa, seçimlerde Malatya’da kısa zamanda uzun bir yol yürüdüklerini söyledi. Ağbaba, “Seçim yolculuğuna sizlerle çıkmaktan hiç pişman olmadım. Bu süreçte, Malatyalılar ile kucaklaştık, gençlerimizle göz göze geldik. Ben, Veli Ağbaba olarak Malatya’da yeni bir dönem başladığına inanıyorum. Malatya’da da Türkiye’de yaşadığımız gibi umudu var eden yeni bir siyasi iklimin kapılarının aralandığını, bir ve bir arada olduğumuzu görüyorum. Artık Malatya’nın hayrına, partiler üstü bir millet ittifakının oluştuğunu ve bu ittifakın en önemli üyelerinin; Malatyalı gençler, kadınlar, esnaf ve emekliler olduğunu biliyorum. Bu ittifakın en önemli gücü de sağcı solcu Malatyalı gençler” diye konuştu.

“EN BÜYÜK BAŞARIM MALATYA İTTİFAKINI KURMAKTIR”

Malatya’da Türkiye’ye örnek olacak bir ittifakı kurduklarını ifade eden Ağbaba şunları söyledi:

“Kazanmak sadece Belediye Başkanı olmak değildir. Kazanmak, umudu kazanmaktır. Kazanmak gönülleri kazanmaktır. Kazanmak kimsenin incinmediği bir memleket kazanmaktır. Malatya bunu kazandı. Artık Malatya’da kimse kimseyi incitmeyecek. Malatya’da herkes birbirinin acısına, derdine merhem olacak. Malatya’da artık birliğimiz beraberliğimiz konuşulacak. Pes etmek yok. Malatya güzel günleri görmeyi hak ediyor. 31 Mart gecesi, memleketimiz kazanmıştır. Milletimiz kazanmıştır. Güzel Malatyamız kazanmıştır. Biz, 31 Mart’ta memleketimizi saran umuttan razıyız. Bu umudu yeşertmeyi bana nasip eden gençlerden, kadınlardan, kalbi adalet umuduyla atan vakur Malatyalıdan razıyız. Milletimizin ekmeğini küçültenlerle bıkmadan, usanmadan mücadele edenlerden razıyız. Malatya ittifakından razıyız. Benim tek bir muradım vardı. Malatya’ma umut olmak, Malatya’ma hizmetkâr olmak. Malatya’ya hizmetkâr olmak için belediye başkanı olmama hacet yok. Ben, Malatya’nın evladı olarak gönüllülerinizin hizmetkârı olmaya talip oldum. Allah bana gönüllerinize girmeyi nasip etti. Bazen sofralar gönlünüzde kurulur. Benim gönlümde sofralar kuruldu. O sofrada milliyetçisi, Kürdü, Türkü, muhafazakârı; herkes var. Şimdi biz hep beraber birbirimize, umudumuza, vicdanımıza, adaletimize ve önce Malatyamıza sahip çıkacağız.”

Kaynak: ANKA