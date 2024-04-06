Mazbata AKP'nin adayına verilmişti... CHP'den yeni Hatay hamlesi!

CHP seçim sonuçlarına itiraz sürecinin devam ettiği Hatay'da İl Seçim Kurulu'nun mazbatayı Cumhur İttifakı'nın Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı adayı AKP'li Mehmet Öntürk'e verilmesine tepki göstermişti. Hatay'daki seçim sonuçları YSK'ye taşındı.

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Mazbata AKP'nin adayına verilmişti... CHP'den yeni Hatay hamlesi!

CHP, seçim sonuçlarına itiraz sürecinin devam ettiği Hatay'da İl Seçim Kurulu'nun mazbatayı Cumhur İttifakı'nın Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı adayı AKP'li Mehmet Öntürk'e verme kararını Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) taşıdı. Başvuruda, "Yüksek Kurulunuzun 09 Nisan 2019 tarih ve 2019/2272 sayılı kararıyla itiraz süreci tamamlandığında belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği mazbatalarının verilebileceği düzenlenmiştir. Birçok ilçe seçim kurulu seçimi açık ara kazanan belediye başkanlarımıza itiraz süreçleri devam ettiğinden mazbatalarını vermemektedir. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı mazbatasının itiraz süreçleri tamamlanmadan düzenlenmesi Yasaya ve yukarıda belirttiğimiz Yüksek Kurulunuz kararına aykırıdır" ifadelerine yer verildi.

CHP, seçim sonuçlarına itiraz sürecinin devam ettiği Hatay'da, Hatal İl Seçim Kurulu'nun mazbatayı AKP'li Mehmet Öntürk'e verme kararını YSK'ya taşıdı. CHP'den yapılan açıklamaya göre, başvuruda şu ifadelere yer verildi:

"Sandık sonuç tutanaklarına karşı ilçe seçim kurullarına yapılan itirazla iki aday arasındaki oy farkı an itibariyle 2 bin 569 oydur. Hatay ili tüm ilçelerinde Partimiz seçim sonuçlarına itiraz etmiştir. Partimizce yapılan itirazların ilgili seçim kurullarında incelemesi devam etmektedir. Diğer bir deyişle Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi itiraz süreçleri devam etmektedir.

Yüksek Kurulunuzun 09 Nisan 2019 tarih ve 2019/2272 sayılı kararıyla itiraz süreci tamamlandığında belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği mazbatalarının verilebileceği düzenlenmiştir. Birçok ilçe seçim kurulu seçimi açık ara kazanan belediye başkanlarımıza itiraz süreçleri devam ettiğinden mazbatalarını vermemektedir.

Edinilen bilgiye göre itirazlarımızın kesin karara bağlanmadığı Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde AKP adayına mazbata düzenlenerek 06 Nisan 2024 saat 12.00’de törenle verilecektir.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı mazbatasının itiraz süreçleri tamamlanmadan düzenlenmesi yasaya ve yukarıda belirttiğimiz Yüksek Kurulunuz kararına aykırıdır."

ÇİFTÇİ: YSK'YI KENDİ KARARINA UYMAYA DAVET EDİYORUM

CHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi Binici ise, "2019 yılında Yüksek Seçim Kurulu’nun aksi yönde kararı mevcut. Yani bir seçim çevresinde itiraz devam ederken adaya mazbata verilmemesi yönünde bir karar var. Ancak buna rağmen Hatay İl Seçim Kurulu, AKP adayın mazbata verip Hatay’da yaşanan sürece bir hukuksuz müdahalede daha bulunuyor. Bugün YSK’ya konuyla ilgili itirazda bulunduk. YSK’yı kendi kararına uymaya davet ediyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

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