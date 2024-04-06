İYİ Partili Meclis üyesi mazbatasını alamadan cezaevine girdi

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, 31 Mart’ta yapılan yerel seçimlerde İYİ Parti’den belediye meclis üyesi seçilen Y.D. tutuklandı.

İYİ Partili Meclis üyesi mazbatasını alamadan cezaevine girdi

Y.D. 31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde İYİ Parti'den belediye meclis üyesi seçilmişti. Edinilen bilgiye göre, Y.D.'nin basit adam yaralama suçlamasından aldığı 2,5 aylık cezanın infazının kesinleşmesi üzerine akşam saatlerinde Söke cezaevine teslim olduğu öğrenildi.

Mazbatasını alamadan tutuklanan Y.D.'nin gelen tebligat üzerine Söke cezaevine gittiği öğrenildi.

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