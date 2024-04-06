AKP ve MHP'nin hesap hatası yaptığı 4 kent

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde 2019 yerel seçimlerine göre partilerin kazandıkları büyükşehir ve il belediye başkanlığı sayılarında büyük değişim yaşandı.

AKP’nin kazandığı belediye sayısı 39’dan 24’e kadar indi. CHP’nin kazandığı büyükşehir ve il belediye başkanlığı sayısı 21’den 35’e yükseldi. Cumhur İttifakı’nın diğer partisi MHP’nin belediye sayısı da 11’den 8’e düştü.

AKP, yaklaşık 16 milyon 339 bin oy alarak yüzde 35,49'luk bir oy oranına ulaştı. AKP, bu oy oranıyla girdiği ilk seçim olan 2002'den girdiği seçimlerde ilk defa ikinci parti oldu.

AKP, 2024 yerel seçimlerinde büyükşehir belediyelerinden 12, il belediyelerinden 12, ilçe belediyelerinden 356 ve belde belediyelerinden 125 olmak üzere toplamda 549 belediye başkanlığı kazandı.

MHP BÜYÜKŞEHİR KAZANAMADI

Sözcü gazetesinin haberine göre; AKP'nin Cumhur İttifakı'ndaki ortağı MHP ise, Kesin olmayan sonuçlara göre belediye başkanlıkları yarışında MHP, toplamda 2 milyon 297 bin oy alarak yüzde 4,99'luk bir oy oranına ulaşarak beşinci parti oldu.

MHP, 2024 yerel seçimlerinde hiç büyükşehir belediye kazanamazken, 8 il, 122 ilçe ve 98 belde belediye başkanlığı kazandı. MHP toplamda 228 belediye başkanlığı kazandı.

31 Mart 2024 yerel seçimlerinden hüsranla ayrılan AKP ve MHP, 30 büyük şehrin tamamında ittifak yaparken, geriye kalan 51 kentin 29'unda seçime birlikte girdi.

4 KENTTE HESAP HATASI

Cumhur İttifakı, ayrı ayrı girdikleri 22 kentin dördünde hesap hatası kurbanı oldu. AKP ve MHP'nin ayrı ayrı aday gösterdiği Yozgat, Kilis, Kütahya ve Amasya'da eğer ortak aday gösterilseydi, seçimi Cumhur İttifakı'nın adayları kazanacaktı.