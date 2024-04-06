Murat Yetkin: Erdoğan, faturayı AK Parti'deki bazı isimlere kestikten sonra...

Gazeteci-yazar Murat Yetkin, 31 Mart seçim sonuçlarının AKP'de genel merkez ve yerel teşkilatlarda yol açtığı dağınık görüntünün ibretlik olduğunu belirterek, "CHP’nin seçim galibiyetinin sadece AK Partili belediyelerde değil, Genel Merkez ve yerel teşkilatlarda da yol açtığı dağınıklık görüntüsü ibretlik." yorumunu yaptı. Yetkin, "Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın AK Parti’nin ilk defa CHP’nin gerisine düşmesinin faturasını AK Parti’deki bazı isimlere kesmesinden sonra neler olacağını birlikte izleyeceğiz. Bu fatura kısmen yandaş medyaya da çıkacaktır" diye yazdı.

Yerel seçimlerin önemli bir özelliğinin muhalif kesimlerin 2023 seçimlerinde girdiği ümitsizlik sarmalından çıkması olduğunu kaydeden Yetkin, "CHP eğer bir sonraki genel seçimlerde AK Partiyi alt etmek istiyorsa rehber edineceği maddeler arasında kazandığı belediyelerde yolsuzluk, usulsüzlüğe izin vermeyecek önlemeleri almak, parti farkı gözetmeden tabandaki taleplere göre icraata önem vermek ve belki en önemlisi Erdoğan iktidarını içten çürüten kibir ve kayırmacılıktan uzak durmak bulunuyor" ifadelerini kullandı.

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