Vahap Seçer, mazbatasını aldı: "Mersin büyüyecek, ihya olacak ve refah kenti olacak"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığına yeniden seçilen Vahap Seçer mazbatasını Mersin Adliyesi’nde Mersin İl Seçim Kurulu Başkanı Ceren Turgut’tan aldı. Turgut, Mersin’in güzel bir seçim süreci geçirdiğinden söz ederek Başkan Seçer’e hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Salondaki coşkulu kalabalık ve alkışlar eşliğinde mazbatasını Turgut’un elinden teslim alan Seçer, “Mersinimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı. Salonu dolduran yurttaşlar da “Mersin seninle gurur duyuyor” sloganları attı.

MERSİNLİLERDEN ‘ZAFER YÜRÜYÜŞÜ’

Mersin Adliyesi’nin bahçesini dolduran coşkulu kalabalık, Seçer'i mazbatasını teslim aldıktan sonra da coşkuyla karşıladı. Mersin Adliyesi’nden yurttaşlarla birlikte Cumhuriyet Meydanı’na yürüyen Başkan Seçer, kortej boyunca Mersinlileri selamladı. Mersin Büyükşehir Belediye Bandosu eşliğinde birbirinden güzel marşlar ve şarkılar eşliğinde gerçekleşen yürüyüş ile mazbata coşkusu tüm şehri sardı. Yurttaşlar evlerinin balkonlarından karanfil atarak Başkan Seçer’i selamladı ve coşkuya ortak oldu.

SEÇER, ATATÜRK ANITI’NA ÇELENK SUNDU

Cumhuriyet Meydanı’nı dolduran binlerin eşliğinde Atatürk Anıtı’na çelenk sunan Seçer, büyük bir coşku içerisinde Mersin Büyükşehir Belediyesi yeni hizmet binasına yürüdü ve burada coşkulu kalabalığa seslendi.

"MERSİN HALKI ‘BÜYÜKŞEHİR’DE VAHAP SEÇER’ DEDİ"

Mersin halkının; ‘Sayılı gün çabuk geçer, Mersin için Vahap Seçer’ dediğini söyleyen Başkan Seçer, yeni hizmet binası önünde toplanan kalabalığa seslenerek, “Halk kararını verdi. Sayılı gün geçti Mersin halkı ‘Büyükşehir’de Vahap Seçer’ dedi ama sadece Vahap Seçer demekle kalmadı, Tarsus’ta genç belediye başkanımız Ali Boltaç’ı seçti, 30 yıl aradan sonra Toroslar’da bir tarih yazıldı, Abdurrahman Yıldız’ı seçti. Yenişehir’de ‘Abdullah Özyiğit’le devam’ dedi. Yine Mezitli’de ‘Genç Başkan Ahmet Serkan Tuncer’ dedi. Silifke’de 5 yıl aradan sonra Silifkeliler; ‘2019’da elimizdeki altını yitirmişiz’ dedi ve Mustafa Turgut’u ikinci kez seçti. Aydıncık’ta Özkan Kılıçarpa’yı, Anamur’da Durmuş Deniz’i seçti” dedi. Seçim döneminde çalışmalar için emek veren herkese teşekkür eden Seçer, sadece oy veren değil, oy vermeyen her yurttaşa eşit ve adil bir şekilde hizmet etmeye devam edeceklerini vurguladı.

“HALKIMIZ; CHP’Yİ TÜRKİYE’DE BİRİNCİ PARTİ YAPTI”

5 yıldır gece gündüz demeden kadın, çocuk, yaşlı, dar gelirli her yurttaşın yanında olduklarını söyleyen Seçer, “‘Bu görevler kutsaldır, halkın bize verdiği emanettir’ dedik. 2024 seçimlerinde Mersin halkı; halkın belediyesi Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne, halkın Başkanı Vahap Seçer’i seçti. Halkımızın ferasetine güveniyoruz. Halkımız hassasiyetlerini ve demokratik refleksi çok iyi kullanır. Halk; daha 9 ay önce iktidara getirdiklerine ‘Yeter artık, yeter yaptıklarınız. Bu şatafat, bu saltanat, bu zam, bu zulüm buraya kadar. 9 ay sonra siz bekleyeceksiniz başka bir partiyi yerel iktidara getiriyoruz’ dedi. Halkımız; Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu 6 oklu CHP’yi Türkiye’de birinci parti yaptı” ifadelerini kullandı.

“MERSİNLİLER 2019’DA MERSİN’E SAHİP ÇIKAN BİR BAŞKAN BULDULAR”

“Halkımıza güveniyoruz, halkımıza inanıyoruz” diyerek konuşmasını sürdüren Seçer, 5 yıldır Mersin’de değerli hizmetler yapıldığını kaydetti. Seçer, ayrımcılık yapmadan, her kesime adaletli hizmeti götürdüklerini belirterek, “Mersinliler 2019’da Mersin’e sahip çıkan, Atatürk’ün emrine uyan bir Başkan buldular. Başkanları Mersin’in ve Mersinlinin yanında oldu, Mersin’in gelişmesini ve kalkınması önemsedi. ‘Ben tüm Mersinlilerin belediye başkanıyım’ dedi ve ayrımcılığı ortadan kaldırdı. Yolu, altyapıyı yaparken, sosyal yardımları, destekleri yaparken herkese yaptı” dedi.

“MERSİN’DE HERKES KENDİNİ RAHAT HİSSETSİN”

5 yıldır Mersin’de bir huzur ortamının hakim olduğunu vurgulayan Seçer, Mersin’in insanların barış ve huzur içerisinde yaşadığı bir kent olduğuna dikkat çekti. Mersin’in artık kalkındığını ve geliştiğini belirten Seçer, bunu tüm Mersinlilerle birlikte yaptıklarını kaydetti. Seçer, “Bundan sonra daha da iyi olacağız. Zor günler geride kaldı. Biz bunları aşarız” dedi. Mersin’de yaşayan herkesin eşit yurttaşlık hakkına sahip olduğunu belirten Seçer, “Herkesin kimliği, dini inancı, mezhebi ve meşrebi onun onurudur. Mersin’de herkes kendini rahat hissetsin. Herkes cesurca; ‘ben Mersinliyim’ desin. Hepimiz Mersinliyiz. Mersin’i yüceltelim ve tanıtalım. Türkiye Mersin’i tanısın” diye konuştu.

“YURTTAŞLAR; ‘CHP’Lİ BELEDİYE BAŞKANLARI ŞEHİRLERİ İYİ YÖNETİYOR’ DEDİ”

Bu zaferin başlangıç olduğunu ve daha çok büyük zaferlerin kendilerini beklediğini vurgulayan Seçer, bu seçimin Türkiye için bir şans olduğuna dikkat çekerek, “Siyasetin tıkandığı yerde bir kanal açılmıştır. İnsanların dikkati bizim üzerimizde. Her 10 oyun 6’sını aldık ama bizim değildir. İçerisinde emanet oylar vardır. Oyların bize verilme nedeni bir; hizmetlerdir, insanlar memnundur, ‘Bu yönetim ayrımcılık yapmıyor, çalışıyor, paramızı israf etmiyoruz, onun için oy veriyoruz’ diyor. İki; bugüne kadar yurttaşlar alternatifsizdi. Şimdi alternatif buldu. ‘5 yıldır bu belediye başkanları şehirleri iyi yönetiyor. Daha fazla belediye başkanları çıkarsınlar, bir daha görelim, ondan sonra da aynı başarıyı gösterirlerse 2028 yılında yapılacak olan seçimlerde CHP’yi iktidar yapalım’ dediler. Bu şansı bize verdiler” dedi.

Sorumluluklarının farkında olduklarını ve Mersinlileri asla mahcup etmeyeceklerini kaydeden Seçer, Mersin halkının desteğinin her zaman kıymetini bileceklerini söyledi. Mersin’deki CHP’li belediye başkanlarıyla birlikte çok çalışıp Mersin’i şahlandıracaklarını belirten Seçer, “Mersin büyüyecek, ihya olacak ve refah kenti olacak” diye konuştu.

“MERSİN ARTIK GÜLEN VE MUTLU BİR KENTTİR”

Mersin’in artık huzur ve barış kenti olduğunu ve kentte yaşayan herkesin yüzünün güldüğünü söyleyen Seçer, bu huzurun daim olması için çalışacaklarının altını çizerek, şöyle devam etti:

“Hepimiz biriz, beraberiz. Biz koca bir Mersin’iz, biz koca bir Türkiye’yiz. Mersin’de herkes rahat olsun. Tarsus’a, Anamur’a, Mut’a, Çamlıyayla’ya sesleniyorum; 13 ilçemizdeki yurttaşlarıma sesleniyorum; kendinizi iyi ve rahat hissedin. Hepinizi seven, hepinize saygı duyan belediye başkanları var. İnsanları ötekileştirmeyen, hassasiyetlerine dokunmayan, dinine, inancına, mezhebine, meşrebine karışmayan, milli duygularını sömürmeyen belediye başkanlarımız var. Hiç kimse endişede olmasın. Mersin artık gülen ve mutlu bir kenttir.”

“YENİ BAŞKANLARIMIZIN YANINDA OLACAĞIZ”

Mazbatasını aldığını ve diğer ilçe belediye başkanlarının da mazbatalarını aldıklarını söyleyerek, Mersin halkına hayırlı olması dileğinde bulunan Seçer, “Yeni başkanlarımız var, deneyimli olanlar var. Başta şahsım olmak üzere, daha önce başkanlık yapan başkanlarımızla birlikte yeni başkanlarımızın yanında olacağız. Onları mahcup etmeyeceğiz ve onlara destek veren vatandaşlarımızın üzülmesine fırsat vermeyeceğiz. Hiç merak etmeyin, Tarsus’ta Ali Boltaç’ın, Toroslar’da Abdurrahman Yıldız’ın, Mezitli’de Ahmet Serkan Tuncer’in, Aydıncık’ta Özkan Kılıçarpa’nın, Anamur’da Durmuş Deniz’in, Silifke’de Mustafa Turgut Başkan zaten deneyimli ama bütün başkanlarımızın yanındayız” dedi.

“BURASI HALKIN BELEDİYESİ”

Yeni kazanılan ilçelerde yaşayan vatandaşların da rahat olmaları gerektiğini sözlerine ekleyen Seçer, “Muazzam bir belediye dönemi gelecek. Artık bundan sonra çalışmalar hızlanacak, zaten hiç durmadık. Mersin’i sahiplenenler var. İşte özlediğimiz Atatürk’ün kenti Mersin bu” diye konuştu. Bundan sonra çok daha güzel işler yapacaklarının da altını çizen Seçer, “Sözümüzü verdik, takip edin; Metro’nuzu yapacağız. Alt gelir grubunda, kira yükünün altında boğulan ve ezilen yurttaşlarım; Vahap Başkanınız sizlere Sosyal Konut yapacak. Vahap Başkanınız 500 dönümlük Müftü Deresi Yaşam Vadisi’ni yapacak. Kadınlara, çocuklara, yaş almışlara, kadın üreticilere, çiftçilere; herkese ama herkese burada yer var. Burası halkın belediyesi” ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA