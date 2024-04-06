Fatih Erbakan’ın Yeniden Refah’ın kazandığı belediyelere ilk talimatı ortaya çıktı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’ın, 31 Mart’ta partisinin kazandığı belediyelere verdiği ilk talimatı ortaya çıktı. YRP'li belediyelerin girişine, Hz. Muhammed’in “Rüşvet alan da veren de mel’undur” hadisi asıldı.

Yeniden Refah Partisi, 31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde yüzde 6,19 oyla CHP ile AKP'nin ardından üçüncü parti oldu ve Türkiye çapında bir büyükşehir, bir il , 39 ilçe ve 24 belde belediyesi kazandı. YRP, seçim kampanyasındaki sloganını ise 'Ahlaklı Belediyecilik' olarak belirlemişti. Bu kapsamda, Genel Başkan Fatih Erbakan'ın talimatıyla, Yeniden Refah Partisi'ne geçen Çumra ve Dulkadiroğlu belediyelerinin girişine Hz. Muhammed’in “Rüşvet alan da veren de mel’undur” hadisi asıldı.

"AHLAKLI BELEDİYECİLİK DÖNEMİ BAŞLIYOR"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Fatih Erbakan, “Elhamdülillah… Yeniden Refahlı Belediye Başkanlarımız söz verdiğimiz üzere tabelalarını asmaya başladılar. Ahlaklı Belediyecilik dönemi başlıyor” ifadelerini kullandı.