Ekrem İmamoğlu, ilçe belediye başkanlarıyla Atatürk'ün huzuruna çıktı: 'Kurduğunuz CHP'yi 1. parti yapmanın gururunu yaşıyoruz'

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, beraberindeki 26 ilçe belediye başkanıyla Anıtkabir'de Atatürk'ün huzuruna çıktı. İmamoğlu, Anıtkabir özel defterine "Kurucusu olduğunuz CHP’yi 47 yıl sonra Türkiye’nin birinci partisi konumuna taşımanın gururunu yaşıyoruz” diye yazdı.

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 26 ilçe belediye başkanıyla birlikte Anıtkabir’i ziyaret ederek, Ata’nın huzuruna çıktı. İmamoğlu, Anıtkabir özel defterine, “Yol arkadaşlarımız ve aziz milletimizle birlikte çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılında, kurucusu olduğunuz CHP’yi 47 yıl sonra Türkiye’nin birinci partisi konumuna taşımanın gururunu yaşıyoruz” yazdı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yerel seçimlerden başarıyla çıkan 26 ilçe belediye başkanı ve 13 belediye başkan adayıyla birlikte bugün Ata’nın huzuruna çıktı. İmamoğlu’na belediye başkanlarının yanı sıra; CHP Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı Turan Taşkın Özer, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve eşi Dilek Kaya İmamoğlu eşlik etti. Heyet, Aslanlı Yol’dan Anıtkabir avlusuna giriş yaptı. Ata’nın huzuruna, üçüncü kez İBB Başkanı olarak çıkan İmamoğlu, mozoleye çelenk bıraktı.

''TÜRKİYE'Yİ DÜNYANIN ÖRNEK DEMOKRASİLERİ ARASINA TAŞIYACAĞIZ'

Saygı duruşunun ardından İmamoğlu, Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı ve yazdığı satırladı okudu. İmamoğlu, deftere şöyle yazdı:

''Büyük Atatürk; Fatih Sultan Mehmet Han’ın milletimize kazandırdığı, yüksek şahsiyetiniz önderliğinde kahraman Türk ordusunun işgalden kurtardığı, en değerli mirasımız İstanbul’u yönetmek üzere İstanbullular tarafından yeniden görevlendirilmenin onuruyla manevi huzurunuzdayım. Yol arkadaşlarımız ve aziz milletimizle birlikte çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılında, kurucusu olduğunuz CHP’yi 47 yıl sonra Türkiye’nin birinci partisi konumuna taşımanın gururunu yaşıyoruz. Halkımızın bizlere verdiği görev ve sorumluluğun bilincindeyiz. Çağdaş, halkçı, kapsayıcı ve tüm demokratik süreçleri işleten 21’inci yüzyılın yerel yönetimler anlayışını başarıya ulaştırmak için durmaksızın çalışacağız. Yolumuzu aydınlatmaya devam eden ilkelerinizin, aklın ve bilimin ışığında ilerleyerek kentlerimizi daha güzel yarınlara halkımızla birlikte ulaştıracağız. Halkçı ve sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini sunarak, yerelden başlayarak Türkiye’yi dünyanın örnek demokrasileri arasına taşıyacağız. Emanetiniz emin ellerdedir. Ruhunuz şad olsun.”

Daha sonra Anıtkabir merdivenlerinde toplu fotoğraf çektiren Ekrem İmamoğlu ve beraberindeki heyet, 2’nci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün kabrini de ziyaret etti. Anıtkabir’in iki farklı kapısında da kendisini bekleyen çok sayıda vatandaşla da buluşan İmamoğlu, yurttaşlarla da fotoğraf çektirdi.

Kaynak: ANKA

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Ekrem İmamoğlu CHP Mustafa Kemal Atatürk İstanbul Özgür Çelik
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