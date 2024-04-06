Memleket Partisi Sözcüsü İpek Özkal partisinden istifa etti: 'Mücadele edilen bensem...'

Memleket Partisi Sözcüsü İpek Özkal, tüm görevlerini bıraktığını açıklamasının ardından partiden de istifa ettiğini açıkladı.

Memleket Partisi Sözcüsü İpek Özkal partisinden istifa etti: 'Mücadele edilen bensem...'

Memleket Partisi’nde Sözcülük görevini üstlenen İpek Özkal, tüm görevlerinden istifa ettiğini duyurdu.

Muharrem İnce'nin öncülüğünde kurulan Memleket Partisi'nin Sözcüsü Prof. Dr. İpek Özkal dün partideki tüm görevlerinden istifa ettiğini sosyal medya hesabından duyurmuştu.

Özkal, yerel seçimlerdeki başarısızlığın ardından partinin geleceği belirsizliğini korurken, bir açıklama daha yaptı.

Özkal açıklamasında, “Siyaset ilkelerin için mücadeledir! İyi bilirim! Ama mücadele edilen kişi “ben”sem Yakışanı gitmektir! Verdiğim tüm emekler helal olsun… Daha evvel görevlerimi bıraktığım, Kurucularından olduğum partimden İstifa ediyorum! Özgür alanda siyasete devam…" diye yazdı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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