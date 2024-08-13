İktidara Yakın Yazar Abdülkadir Selvi'den Flaş İddia: AKP'nin Can Atalay Kararı Ne Olacak

TBMM Başkanlığı, milletvekilliği düşürülen Can Atalay için siyasi partileri 16 Ağustos Cuma günü 15.00’te olağanüstü toplantıya çağırdı.

Toplantıda, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) kararının okunması halinde, Atalay’ın vekilliğinin iade edilmesi sürecinin başlaması gerekirken, yandaş gazeteci Abdülkadir Selvi, AKP’nin konuya ilişkin tutumunu köşesine taşıdı.

'AKP 3 GEREKÇE İLERİ SÜRECEK'

Selvi, yazısının ilgili bölümünde, Can Atalay’ın Meclis’te yemine ederek görevine başlamasının beklenmediğinin altını çizerek AKP’nin sunacağı üç gerekçeyi şöyle açıkladı:

“AK Parti ise üç gerekçe ileri sürecek.

1-Can Atalay’la ilgili mahkûmiyet kararı İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verildi. İstinaftan geçerek Yargıtay 3. Ceza Dairesi tarafından onandı. Mahkûmiyet hükmü ortada dururken Meclis’te yemin edemez.

2-Tahliye kararının verilip milletvekili haklarının iade edilmesi için ya İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, yeniden yargılama yapacak ya da kararında ısrar edip, dosyayı Yargıtay’a gönderecek. Yargıtay, Anayasa Mahkemesi’nin kararı doğrultusunda yeniden yargılama ve infazının durdurulması kararı verirse tahliye edilip, milletvekili yemini etmesinin önü açılacak.

3-Ya da Adalet Bakanlığı, Anayasa Mahkemesi’nin kararını gerekçe göstererek, “kanun yararına bozma” ve “infazın durdurulması” talebiyle Yargıtay’a müracaat edecek.

Sonuç ne olacak? Can Atalay’ın Meclis kararı ile tahliye edilip, yemin ederek görevine başlaması beklenmiyor.

Başından beri bu işlerin bir iklim meselesi olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Normalleşme süreci devam etseydi bugün farklı şeyleri konuşuyor olurduk.”