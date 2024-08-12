Tarih Belli Oldu! Meclis Can Atalay İçin Toplanacak

TBMM Başkanlığı, partileri TİP milletvekili Can Atalay için Cuma günü 15.00’te toplantıya çağırdı.

Meclis Başkanlığı'nın toplantı kararını partilere sözlü olarak bildirdiği belirtildi.

8 PARTİNİN İMZASIYLA BAŞVURU

CHP, DEM Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA Partisi, TİP, DP ve EMEP milletvekillerinin imzasıyla TBMM Başkanlığı’na başvuruda bulunulmuştu.

Başvuruda “Anayasa Mahkemesi kararlarının bağlayıcılığı ilkesi gereğince Şerafettin Can Atalay’ın bir an önce tahliye edilip milletvekilliği andını içerek Parlamento’da yerini alması amacıyla söz konusu fiili durumun ortadan kaldırılması ve yargı krizinin ötesine taşınan ve bir devlet krizi şekline dönüşen; Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Anayasa’da yazılı niteliklerini ortadan kaldıran ve demokratik devlet yapısını bozan; politik sonuçların yanı sıra ekonomik sonuçlar da doğuracak nitelikte olan bu sürecin TBMM tarafından ele alınarak çözümlenmesi için olağanüstü toplantı çağrısı yapılmaktadır” ifadelerine yer verilmişti.

AYM 'KARAR YOK HÜKMÜNDE' DEDİ

Anayasa Mahkemesi (AYM) Atalay hakkında verdiği hak ihlali kararlarının geçerli olduğunu, yeniden bir hüküm kurmasına gerek olmadığını vurgulamıştı. AYM ayrıca, Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesi işleminin 'yok hükmünde' olduğunun altını çizmişti.