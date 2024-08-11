AKP Kararı Farklı Yorumluyor! Can Atalay İçin Gözler Meclis'te: Ne Karar Verilecek?

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) vekilliğinin düşürülmesiyle ilgili "yok hükmünde" kararı verdiği Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay'ın tahliye başvurusuna ilişkin kararını verdi. Mahkeme, sorumluluğun Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olduğunu belirtti ve 'karar verilmesine yer olmadığına' hükmetti. Muhalefet bunun için de olağanüstü toplantı çağrısı yaptı.

Duvar'daki habere göre aynı kararı iktidar ise farklı yorumluyor. AK Partili üst düzey yetkililere göre milletvekilliği devamsızlık, istifa, kesin hüküm ve milletvekilliği ile bağdaşmayan görev yapma hallerinde düşürülebilir ve bu işlemler AYM denetimine tabi değildir. AYM de “yeniden karar verilmesine yer olmadığına” diyerek sadece eski kararını hatırlattı.

AK Partili bir yetkili, “Atalay ile ilgili Yargıtay’ın verdiği kesin hükümde bir değişiklik yok. E-devlet, UYAP’ta da bu hüküm duruyor. Bu hüküm sadece ve sadece yeniden yargılama yoluyla kalkabilir. Bunun yolları da bellidir. Avukatlarının ortaya koyacağı yeni bir delil ya da Adalet Bakanlığı’nın kanun yararına bozma talepleri dışında Yargıtay kararı değişmez. Burada Meclis’in yapacağı bir şey yok. Kesinleşmiş bir yargı kararını yasama idari bir işlemle nasıl kaldırabilir” diye soruyor.

Görünen o ki iktidar ve muhalefetin pozisyonları değişmeyecek, gözler Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’un alacağı tavırda olacak.