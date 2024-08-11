Ormanya Kamp Alanında Yenileme

Ormanya, çadır kamp alanını büyütme ve imkanları genişletme çalışmalarına devam ediyor. Çocuk parkı, mescit, mutfak, tuvalet ve duş genişleterek daha kullanışlı hale gelecek.

Ormanya Kamp Alanında Yenileme

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Ormanya, ziyaretçilerine daha iyi imkanlar sunmak için çalışmalarına devam ediyor. 30 karavan ve 23 çadır kapasiteli ve doğaseverlerin uğrak noktası olan Ormanya’nın çadır kamp alanını yenileme ve büyütme çalışmaları sürüyor. Kamp alanını daha geniş ve kullanışlı hale getirmeyi hedefleyen Ormanya, ziyaretçilere daha konforlu bir kamp deneyimi sunmak için çocuk parkı, mescit, mutfak, tuvalet ve duş alanlarını da genişletiyor. Bu kapsamda yürütülen tadilat çalışmaları, ziyaretçilerin ihtiyaçlarına daha iyi yanıt verecek şekilde planlanarak kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.

Yenileme çalışmaları sırasında ziyaretçilerin rahatsız olmaması için de gerekli önlemler alındı. Çalışmaların büyük bir titizlikle yürütüldüğü Ormanya’da, projenin planlanan süre içerisinde tamamlanması hedefleniyor. Bu süreçte karavan konaklaması yapılabilmekte, ancak tadilat sebebiyle çadır kurulumu geçici olarak hizmet veremiyor. Yeni mescit, mutfak, tuvalet ve duş alanlarının yanı sıra kamp alanına eklenen çocuk parkı gibi yeni hizmetler ve genişletilen alanlarla birlikte, doğaseverler daha rahat ve keyifli bir kamp deneyimi yaşayacak.

Ormanya, sadece kamp alanını değil, çevresindeki bölümleri de iyileştirmeye yönelik adımlar atıyor. Yeni yürüyüş yolları, piknik alanları ve doğa gözlem noktaları ile ziyaretçilere daha zengin bir doğa deneyimi sunulması planlanıyor. Ormanya, yenileme çalışmalarının tamamlanmasının ardından, kamp alanının ve doğa parkının daha fazla misafiri ağırlamaya hazır olacak. Bu kapsamda, doğaseverler için daha cazip bir destinasyon haline gelmesi beklenen Ormanya, hem yerel halk hem de turistler için cazibe merkezi olmayı sürdürecek.

Kaynak: İHA

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