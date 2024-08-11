İngiliz Basını Utanç Yasasını Manşete Aldı: Türkiye Hayvan Katliamına Karşı Ayakta

İktidarın hayvan katliamının önünü açtığı 17 maddelik “Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”, tüm tepkilere rağmen TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Bununla beraber bazı belediyelerin hayvanları toplu olarak öldürdüğü haberleri gelmeye başladı. Her kesimden vatandaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalamadan yasanın iptal edilmesi için mücadele ederken, utanç verici olay dünya basınında da yer edindi. İngiltere'nin çok okunan gazetelerinden Mail on Sunday de 'katliam yasası'nı manşetlerine taşıyarak geniş yer verdi.

'TÜRKİYE'DE KATLİAMA KARŞI TEPKİLER BÜYÜYOR'

Gazete, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, sokakları güvende tutmak ve sokak hayvanlarının barınaklara gönderilmesi gerektiğini iddia etmesine rağmen Türkiye'de milyonlarca köpeğin ölümüne neden olan sokak köpeği katliamına karşı tepkiler büyüyor" ifadelerini kullandı.

Gazete, "Ülkede yasa geçtikten sonra milyonlarca sokak köpeği toplanıp öldürülüyor. Sosyal medyada yayınlanan fotoğraf ve videolarda kıyımın boyutu gözler önüne seriliyor. Temmuz ayının sonunda yasanın geçmesiyle birlikte insanların hayvanları avlayarak öldürdüğüne dair iddialar yer alıyor" denildi.

SALDIRIYA UĞRAYAN KÖPEKLERİ YAYINLADILAR

AKP tarafından gündeme getirildiği belirtilen yasada köpeklerin saldırısı, yollarda kazalara sebebiyet vermesi ve kuduz endişesinin ön planda olduğu kaydedilirken Türkiye'de yaklaşık 4 milyon sokak köpeğinin olduğu da duyuruldu.

Dan Woodland imzalı haberde Ankara'nın Altındağ bölgesindeki Kavaklı'da saldırıya uğrayan sokak köpeklerinin fotoğrafları ve hayvanseverlerin, köpeklere yardım ettiği görüntüleri yayınladı.