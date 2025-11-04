İfadeye Çağrılmışlardı: İmamoğlu'nun Babası ve Oğlu Hakkında Kritik Karar!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ve Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu’na yönelik yolsuzluk iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma derinleşiyor. Soruşturma kapsamında İmamoğlu’nun babası Hasan İmamoğlu ile oğlu Mehmet Selim İmamoğlu’nun şüpheli sıfatıyla ‘rüşvet’ ve ‘suç gelirlerini aklama’ suçlarından ifade vermek üzere emniyete talimat yazılmıştı.

Bu gelişmenin ardından, savcılığın talebi üzerine İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği, Hasan ve Selim İmamoğlu hakkında 'yurt dışına çıkış yasağı' uygulanmasına karar verdi.

Kaynak: İHA