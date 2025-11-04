İfadeye Çağrılmışlardı: İmamoğlu'nun Babası ve Oğlu Hakkında Kritik Karar!

Yolsuzluk soruşturması kapsamında görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan İmamoğlu dosyasında dikkat çekici bir gelişme yaşandı. İmamoğlu’nun babası Hasan İmamoğlu ve oğlu Selim İmamoğlu hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ve Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu’na yönelik yolsuzluk iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma derinleşiyor. Soruşturma kapsamında İmamoğlu’nun babası Hasan İmamoğlu ile oğlu Mehmet Selim İmamoğlu’nun şüpheli sıfatıyla ‘rüşvet’ ve ‘suç gelirlerini aklama’ suçlarından ifade vermek üzere emniyete talimat yazılmıştı.

Bu gelişmenin ardından, savcılığın talebi üzerine İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği, Hasan ve Selim İmamoğlu hakkında 'yurt dışına çıkış yasağı' uygulanmasına karar verdi.

Kaynak: İHA

Ekrem İmamoğlu
